A- A+

PELE Criança de 10 anos é internada com queimaduras graves após passar protetor solar fora da validade Menino precisou passar por cirurgia para estourar e limpar as bolhas, evitando mais infecções

Hector Harvey, de 10 anos, precisou passar por uma cirurgia depois de sofrer queimaduras de sol graves durante férias familiares em Cabo Verde, um arquipélago na costa africana. Segundo os médicos que atenderam o garoto, o que pode ter motivado as feridas foi um protetor solar comprado que poderia estar fora da validade.

O garoto viajou acompanhado da mãe, Natalie Harvey, 47, do parceiro dela, Ben Limbrick, 40, e o irmão de Hector, Hugo, 15 anos.

A família havia levado um protetor solar, mas acabou no último dia de férias. Eles comparam um novo de fator 90 que vendia dentro de uma loja no hotel que eles estavam hospedados. Eles aplicaram em Hector e em Ben, antes de ambos irem para a piscina. No dia, segundo a matriarca, estava marcando 29ºC.

O problema ocorreu depois que eles voltaram ao Reino Unido e a mãe percebeu que havia nascido algumas bolhas na pele de Hector, principalmente o peito, braços e ombros.

O menino foi internado em um hospital e precisou passar por uma cirurgia para estourar e limpar as bolhas, evitando mais infecções. A causa das queimaduras não foi comprovada, porém, a equipe médica que atendeu o garoto disse que o creme comprado poderia estar vencido ou ser falsificado.

"No último dia não tínhamos mais protetor solar. Hugo e eu não estávamos preocupados em sair, mas Hector queria porque havia feito muitos amigos nas férias. Ben o levaria para fora e então compramos o protetor para nos sentirmos mais seguros. Ainda esperamos cerca de 30 minutos até deixá-lo entrar na piscina”, revela a matriarca. Tanto Hector, quanto Ben ficaram com queimaduras severas."Parece que jogaram água quente nele."

Ela acrescentou que os médicos a alertaram que Hector estará particularmente vulnerável a queimaduras solares nos próximos dois anos. Apesar da gravidade, o garoto se recuperou bem.

Veja também

GUERRA Mais de 1.000 pessoas morreram ou foram feridas por bombas de fragmentação na Ucrânia desde 2022