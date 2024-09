A- A+

QUALIDADE DO AR 'Sol laranja' impressiona moradores de cidades no RJ; entenda o que provoca o fenômeno Apesar da beleza, ocorrência indica problemas na qualidade do ar

Algumas cidades dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul registraram um fenômeno meteorológico bonito, mas preocupante: o "sol laranja", resultado do acúmulo de partículas de queimadas, poluição e calor extremo na atmosfera.

Moradores de Valença, no Sul-Fluminense, e da capital do Rio de Janeiro, fizeram fotos do evento e viralizaram nas redes sociais.



Com o aumento das queimadas em áreas florestais e rurais, grandes nuvens de fumaça foram formadas e acabaram combinadas com o calor intenso registrado nos últimos dias.

Todos esses fatores agravaram o fenômeno, o qual é um indicativo de condições atmosféricas adversas à saúde e ao meio ambiente.

Mas como funciona isso?

O bloqueio atmosférico, que prolonga uma onda de calor no país, está diretamente relacionado à qualidade do ar e à coloração peculiar que o céu apresentou nos últimos dias.



De acordo com especialistas da Climatempo, a presença de uma massa de ar seco estabilizada impede a dispersão dos poluentes, que ficam retidos nas camadas mais baixas da atmosfera.

Essas partículas em suspensão intensificam a concentração de poluentes e alteram a tonalidade do céu, especialmente ao entardecer.

Foto: Benise Barros//cortesia

A poeira e outras partículas no ar atuam como agentes de dispersão da luz, ou seja, favorecem a propagação de tons alaranjados e enfraquecem a luz azul. É isso que explica o "espetáculo de cores" visível em várias partes do Brasil.

Além disso, o fenômeno não se restringe somente ao Sol. A Lua, por sua vez, também tem sua coloração e intensidade de luz afetadas pela situação. Quanto maior a quantidade de partículas poluentes, mais vermelha será a cor do satélite natural, principalmente, quando está próxima do horizonte.

Saiba como se proteger

O tempo seco se tornou um motivo de preocupação em diversas áreas do país, de acordo com a MetSul Meteorologia. Com a diminuição da umidade do ar, consequência do atual cenário, o corpo humano pode sofrer consequências negativas. Por isso, é importante tomar medidas para se proteger.

O clima seco dificulta a respiração de quem tem problemas como bronquite e asma e pode provocar sangramentos de nariz.



No caso do sol forte, a pele é a parte mais sacrificada, e por isso recomenda-se cobrir bem o corpo com roupa. Especialistas recomendam beber bastante água para manter a hidratação, bem como fazer refeições nutritivas para repor minerais perdidos no suor – sem nunca abusar da comida para não ter indisposição.

Além da hidratação e de uma boa alimentação, especialistas também recomendam outros tipos de cuidados, como:

Ambientes fechados devem ser arejados regularmente. Uma alternativa é usar vaporizadores assim como recipientes com água em ambientes mais secos.

Consumir bastante líquido, em especial água.

Evitar a prática de exercícios físicos entre 10 e 16 horas.

Lave tapetes e cortinas com frequências. Aspire e limpe todos os locais que possam acumular poeira.

Lave a suas roupas de inverno antes de vesti-las. Como ficam muito tempo guardadas no armário, elas tendem a ser contaminadas por fungos e mofo.

Colocar uma bacia de água no ambiente para ajudar a evitar o ressecamento da mucosa respiratória, além de aliviar desconfortos em crises alérgicas já manifestadas.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Jovem de 21 anos morre após se afogar na praia de Bairro Novo, em Olinda