CONTRA CÂNCER Preta Gil: entenda a cirurgia para amputar o reto que a cantora realizou como parte do tratamento Artista foi diagnosticada com tumor no intestino em janeiro de 2023

A cantora Preta Gil, em entrevista exclusiva à apresentadora Maju Coutinho, que foi ao ar neste domingo no Fantástico, revelou que realizou uma cirurgia para amputar o reto no ano passado, como parte do tratamento contra o câncer de intestino, diagnosticado em 2023.

"Eu saí do hospital hoje (8), onde fiz meu segundo ciclo de quimioterapia, meu novo tratamento oncológico. Eu dei uma entrevista na segunda-feira passada para minha amiga Maju, que vai ao ar no Fantástico, onde eu conto como está sendo a minha recuperação, ainda da cirurgia que eu fiz no ano passado. Em agosto do ano passado, exatamente há um ano, eu tirei meu câncer e amputei meu reto. E nesse um ano venho fazendo reabilitação, tratamento com fisioterapeuta pélvicos, com cirurgiões médicos, oncologistas, enfermeiros”, explicou em vídeo publicado nas redes sociais.

A cirurgia envolve a remoção do reto e, às vezes, da porção inferior do intestino grosso (cólon sigmoide); os linfonodos e a gordura que ficam ao redor do reto; o canal anal e os músculos relacionados à continência.

O procedimento gera mudanças no dia a dia do paciente, visto que há oclusão da abertura que seria o ânus. Segundo especialistas, além de exteriorizar o intestino grosso, as fezes passam a ser evacuadas através desse procedimento, chamado de colostomia.

“Uma colostomia (estoma) é formada, para que se possa esvaziar o intestino. Isso é feito por meio de uma incisão no abdome e uma incisão menor em volta do ânus. Depois da cirurgia, o paciente terá um estoma no abdome e uma cicatriz entre as nádegas, onde o ânus foi fechado”, explica o coloproctologista Wilton Schmidt Cardozo.

Preta foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023, ela estava em remissão, porém, exames de rotina mostraram quatro novos focos de tumores.



"Em seis meses, quatro tumores cresceram. Não é fácil, mas a gente não tem outra opção a não ser encarar. Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e não posso ter vergonha, porque é a minha realidade", contou Preta a Maju Coutinho. Trechos da entrevista foram divulgados nas redes sociais da TV Globo.

Em São Paulo, Preta fez quimioterapia oral, sessões de radioterapia e também uma cirurgia, em agosto de 2023. Depois da operação, usou, por três meses, uma bolsa de ileostomia, por onde saíam as fezes. No fim de novembro, ela foi novamente operada, desta vez para a retirada da bolsa.

"Essa segunda cirurgia foi mais complicada para mim. Tive que reaprender a evacuar com fisioterapia pélvica para fortalecer meu esfíncter", escreveu Preta em sua autobiografia "Preta Gil: os primeiros 50", dizendo que precisou usar fraldas por precaução, durante algumas semanas.

