FIM DO ANO Criança em casa no Natal e no réveillon? Veja dicas para curtir as festas com segurança Cuidados com alimentação e hidratação devem ser reforçados, além de atenção na hora das brincadeiras, como na piscina

Fim de ano, casa cheia, seja com amigos ou família (ou os dois). É festa! A criançada sem aula, e a imaginação ganhando asas nas brincadeiras. É hora de descansar — e sem descuidar dos pequenos. O período é de férias da escola, dos cursos, das atividades extracurriculares... E requer mais atenção com as crianças para evitar acidentes domésticos, que podem ser bem sérios e perigosos. Para curtir muito as comemorações, como de Natal e ano-novo, medidas simples de cuidados e prevenção garantem a diversão.

Por aqui, tem vezes que até o Papai Noel troca o pesado traje vermelho por um mais leve para aguentar as altas temperaturas do verão carioca, que começou oficialmente no dia 21 de dezembro. Sol forte, calorão e aquele banho de piscina ou de mar. Estes dois ambientes são apenas alguns dos que merecem atenção redobrada para as crianças aproveitarem. A pediatra Renata Fish, coordenadora da pediatria do Hospital Pasteur, do Grupo Amil, dá dicas e alertas para curtir o período de férias e de festas com tranquilidade e segurança.





Livre para brincar (mas nem tanto)

As crianças gostam de ficar livres para se movimentarem à vontade. Estar em casa, apartamento ou condomínio traz uma maior sensação de segurança, no entanto, também tem seus riscos. A refrescante piscina requer muitos cuidados. O primeiro deles é não deixar os pequenos sem supervisão de um adulto. E não é aquela olhadela de tempos em tempos. É estar no ambiente acompanhando as atividades.

— O maior perigo para a criança é achar que alguém está tomando conta, mas ninguém estar de fato. Por exemplo, se a pessoa precisa ir ao banheiro ou tem que fazer algo fora dali, delega para outro a responsabilidade do cuidado, ressaltando que precisa ficar de olho. Se está sozinha com a criança, então tira ela da piscina, faz o que tem que fazer, e depois retorna. Para o mar é a mesma coisa, em que ela deve ser acompanhada o tempo todo. Os acidentes vão acontecer quando baixar a guarda. As boias devem ser usadas e adequadas para faixa etária para atender corretamente — salienta a pediatra.

Queima de fogos

A queima de fogos é tradição nas festas de fim de ano, e não só nos eventos oficiais. Muitas famílias gostam de soltá-los em casa ou em eventos particulares, embora a prática seja desencorajada por órgãos como o Corpo de Bombeiros. Há uma série de regras de segurança, como não soltá-los em ambiente fechado, ter um distanciamento mínimo de isolamento e adquirir produtos de marcas certificadas. As crianças devem ficar o mais afastado possível, sem contato com os fogos, mesmo apagados.

— Se tem fogos em casa, tem que ter alguém tomando conta. Deve-se evitar deixá-los à mão, assim como as bombinhas. É preciso verificar o local em que vão ser soltos e manter as crianças afastadas, assim como animais de estimação. Podem ocorrer muitos acidentes, inclusive graves — alerta Renata Fish.

Muito barulho

Outro ponto de atenção é quanto à sensibilidade de audição das crianças. Os menores, em especial os bebês, não devem ser levados a lugares onde haverá queima de fogos. Os maiores, principalmente sensíveis a barulhos, podem usar abafadores de sons, ou também evitar esses espaços, assim, previne-se incômodo e sustos.

— Muitas vezes o ideal é evitar esse tipo de programa. É preciso entender e respeitar as limitações das crianças, em especial as menores. A diversão vai acontecer da mesma forma — alerta a médica.

Hidratação

Pula aqui, corre ali. As brincadeiras não param. Num período de altas temperaturas como o verão carioca, é fundamental reforçar a hidratação. Uma das estratégias é ofertar com mais regularidade alternativas para repor a água no organismo, que pode ser de diversas formas — e o refrigerante não é uma delas, destaca a pediatra:

— É preciso ingerir muito líquido, muita água, é uma época de calor. No verão, nunca é demais reforçar. Refrigerante e mate não entram. As opções são água, frutas, água de coco e sucos naturais.

Lanches leves e naturais

Os passeios fora de casa podem impactar também na alimentação dos pequenos. É simples estar munido de opções saudáveis com base no que a criança já consome no dia a dia. As frutas e os legumes de preferência e sanduíches naturais são coringas.

— Uma das frutas mais fáceis de levar é a uva, em especial a sem caroço, que não fica melada, vai em qualquer potinho e dá super certo. Maçã e banana são algumas das favoritas. Deve-se ter atenção no tamanho correto para o consumo. Crianças na fase escolar podem ter acesso às uvas inteiras. Na fase pré-escolar, o ideal é cortar pela metade ou menor para evitar o engasgo. Tem os legumes, como mini-cenoura e brócolis, e para os maiores, os sanduíches caseiros. São alternativas para evitar o consumo de alimentos na rua que não sejam adequados para eles, como os com muito açúcar — indica a pediatra.

Lookinho perfeito

Para as festas, gostamos de estar arrumados para sairmos bem na foto. O modelito perfeito para as crianças, antes de tudo, tem que ser confortável e leve, além de permitir a mobilidade. Afinal são muitas brincadeiras para aproveitar. Acessórios podem e devem ser dispensados.

— Opte por roupas leves e frescas, garanta o protetor solar em programas com exposição ao sol e deixe a criança brincar. Nada de encher de roupas que a deixam desconfortáveis. Dá para ficar arrumadinho só de short e blusa. As menores que ficam no colo, o nosso próprio corpo transfere calor para ela. Nada de acessórios, muitas camadas de tecido. Deixa com roupas mais soltas para brincar e se divertir com a família e os amigos. É disso que elas mais gostam — indica a pediatra Renata Fish.

