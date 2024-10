A- A+

ACADEMIA RECIFE Menino de 10 anos morre após tomar choque elétrico em academia em praça no Engenho do Meio Polícia Civil abriu investigação sobre a morte, registrada como "a esclarecer"

Um menino de 10 anos, identificado como Tomás, morreu, na noite dessa quarta-feira (2), após tomar um choque elétrico ao encostar em um armário localizado em uma Academia Recife no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste da capital pernambucana.

Além do menino que morreu, outros três que estavam com ele também tomaram choque no local. A academia fica na praça Doutor Arnaldo Assunção, na rua Manuel Alves Deus Dara.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso, na madrugada de quinta-feira (3), por meio da Central de Plantões da Capital (Ceplanc), como "morte a esclarecer".

A vítima fatal chegou a ser socorrida por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro dos Torrões, também na Zona Oeste do Recife, mas não resistiu e morreu.

"As investigações seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a Polícia Civil.

A academia permanece isolada, na manhã desta quinta-feira.

A Secretaria de Esportes do Recife informou, por meio de nota, que, procurou os familiares do menino logo após tomar conhecimento do caso "para prestar apoio e o suporte necessário, com assistentes sociais e outros serviços".

"A pasta informa ainda que notificou a empresa responsável pela gestão da Academia Recife do Engenho do Meio e, simultaneamente, abriu um processo administrativo para apuração do ocorrido", afirmou.

Menino morava nas proximidades da academia

Segundo as primeiras informações, o menino mora nas proximidades da praça.

De acordo com comerciantes da área, o incidente aconteceu por volta das 22h. A Academia Recife fecha às 20h, e as crianças teriam entrada nela já desativada.

O momento, de acordo com os depoimentos anônimos obtidos pela reportagem da Folha de Pernambuco, gerou grande comoção no bairro, e diversas pessoas saíram de suas casas para acompanhar.

Na manhã desta quinta-feira (3), o espaço da academia está isolado e segue sem funcionar.

De acordo com o segurança Inaldo Moura, de 55 anos, o incidente aconteceu em meio a uma brincadeira de pique-esconde.

Ele estava utilizando alguns equipamentos da Academia Recife quando percebeu que Tomás foi para a parte de trás do armário, se apoiou para se esconder.

Em seguida, ele apenas ouviu o grito de socorro do outro menino.

"Cheguei, fiz os primeiros socorros no garoto, mas ele infelizmente não resistiu. A mãe dele estava aqui na praça, vendo o que acontecia, e me ajudou a prestar o socorro. Depois de levarem a criança para a UPA, chamei apoio da prefeitura e isolei a área por mais de uma hora até que eles chegassem", explicou.

