BRASIL Adolescente percorre 3 km para buscar ajuda após carro com o pai cair em represa no Paraná Somente a filha conseguiu chegar até a margem da represa e sobreviveu

Uma menina de 12 anos caminhou aproximadamente três quilômetros para tentar buscar ajuda para o pai, após ambos sofrerem um acidente, na noite de sexta-feira (29), em uma área rural de Roncador, município do Paraná.

Conforme o Corpo de Bombeiros do Estado, o carro em que estavam caiu dentro de uma represa na região. Somente a filha sobreviveu.

De acordo com a corporação, a criança disse que conseguiu sair do veículo e seu pai também, mas somente ela conseguiu chegar até a margem da represa.

"A menina chegou até uma fazenda pedindo ajuda para seu pai que havia perdido o controle do veículo e ido em direção a uma represa", disse.

Segundo a testemunha, a criança relatou que conseguiu sair do carro com o pai e tentou voltar com ele para a margem, visto que o pai não sabia nadar. Mas ele não conseguiu retornar até a margem da represa. Ela estava muito debilitada e apresentando problemas clínicos. Posteriormente, foi encaminhada para atendimento em hospital da região.

A equipe de buscas chegou ao local por volta das 22h30, com um militar fora da água verificando as margens da represa e outros dois equipados dentro da água.

Em seguida, o veículo afundado foi localizado, sendo o local definido como ponto inicial e principal de buscas. Foi confirmada a informação de que a vítima não estava dentro do carro.

Posteriormente, foi realizada uma varredura na parte onde estava o carro até as margens da represa. Pouco depois das 2 horas da madrugada, a vítima foi localizada, sendo constatado o óbito no local. O corpo do pai da criança foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O carro submerso também foi retirado de dentro da represa.

