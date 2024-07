Curso gratuito de Libras: Pernambuco oferta mais de 1,5 mil vagas; saiba como se inscrever

A- A+

Estão abertas as inscrições para 1.594 vagas em curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras) ofertado pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE).

Interessados, que devem ter mais de 16 anos, podem se inscrever em escolas de 14 Gerências Regionais de Educação (GREs), que funcionarão como polos de ensino, onde as matrículas devem ser efetuadas até esta quinta-feira (1º).

As vagas são para todo o Estado, na modalidade presencial.

As aulas do curso gratuito de Libras começam em 5 de agosto e serão realizadas durante cinco meses, com quatro módulos e carga horária de 60 horas.

No ato da inscrição, é preciso apresentar:

- RG,

- CPF,

- comprovante de residência e

- foto 3x4.

Formação no curso gratuito de Libras

A formação completa é composta por quatro módulos e possibilita o estudante adquirir fluência em Libras.



Estudantes que pretendem se matricular em módulos intermediários ou avançados ainda devem levar o certificado do último módulo cursado, esclarece a Secretaria de Educação.

Aulas de Libras são gratuitas e começam em 5 de agosto (Foto: Freepik)

Centro de Apoio ao Surdo

Para o Módulo I do curso gratuito de Libras no Centro de Apoio ao Surdo, no Recife, as inscrições devem ser feitas on-line — neste link.



Para as aulas no CAS, os formulários abrem às 8h desta quarta-feira (31) e serão encerrados automaticamente quando for atingido o limite de vagas.

