Recife Dançarina de brega-funk Vitória Kelly é agredida na saída de casa noturna em Piedade Vitória Kelly foi agredida com socos no rosto

A dançarina de brega-funk Vitória Kelly foi agredida na saída de uma casa noturna no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



A confusão aconteceu na madrugada do domingo (8) e foi iniciada após uma amiga de Vitória filmar a briga de um casal, que não gostou de ser gravado.



Na ocasião, além da dançarina, estavam os influenciadores digitais George Emanuel e Maressa Thereza.



Maressa teria filmado a briga entre um homem trans e a ex-companheira dele. Incomodado, o casal confrontou os influenciadores.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Vitória Kelly é agredida com socos no rosto e se desequilibra.



O vídeo também mostra o influenciador George Emanuel confrontando o homem e outras pessoas próximas.

"Tava rolando uma briga muito estranha entre quatro pessoas. Tinha muita gente gravando e vendo a briga e eu, como uma pessoa normal, gravei. A gente estava gravando stories, estava brincando", iniciou Maressa.



Segundo a influenciadora, Vitória pediu para que ela parasse de gravar e ela atendeu o pedido e apagou o vídeo. O amigo George afastou a influenciadora do local da confusão, mas Vitória ficou.



"Uma das pessoas envolvidas na confusão queria discutir", informou Maressa. Ela ainda disse que o homem trans segurou Vitória, e que ninguém entendeu o porquê.

"Já estava todo mundo tranquilo", pontuou Maressa.



Até o momento, a dançaria Vitória Kelly não se pronunciou sobre o assunto.



A reportagem da Folha de Pernambuco não localizou o casal envolvido no caso, mas mantém o espaço aberto para esclarecimentos.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que, até o momento, não há registro da ocorrência nos sistemas da corporação.

