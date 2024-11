A- A+

RIO DE JANEIRO De olho no G20, Rio tem 5 mil câmeras de monitoramento em tempo real Cidade recebe nesta segunda e terça-feira cúpula do evento que reúne líderes mundiais

O esquema de trânsito montado pela Prefeitura do Rio para facilitar o deslocamento dos chefes de Estado no G20 permanece nesta segunda-feira pela amanhã. No Centro de Operações Rio (COR), a partir das 5 mil câmeras de monitoramento voltadas para o evento, o trânsito nas vias da cidade segue sem congestionamentos e não há ocorrências no momento.

As passagens subterrâneas chegaram a ser fechadas para tráfego da população, mas foram reabertas. No entanto, só podem ser percorridas a pé, não sendo permitidas bicicletas. Agentes da Guarda Municipal fazem a revista, com detector de metal, a cada um dos passantes, mesmo os atletas.

O Aterro do Flamengo segue fechado até amanhã para o deslocamento das comitivas. As áreas de lazer também estão suspensas para facilitar o trânsito.

Segundo a Prefeitura do Rio, a Avenida Atlântica continuará totalmente interditada durante a Cúpula de Líderes do G20 — da Rua Francisco Otaviano até a Avenida Princesa Isabel. A cúpula será realizada, a partir desta manhã, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo, Zona Sul da cidade, e se estende até amanhã.

O bloqueio total permanece até as 18h de terça-feira (19), nos dias do encontro dos chefes de Estado. A medida também reforça um pedido das Forças de Segurança mobilizadas para o evento. O estacionamento nas baias segue proibido na região.

Além destes, as operações aéreas do Aeroporto Santos também foram interrompidas durante a Cúpula do G20.

Interdições no trânsito

Fechamento Avenida Atlântica

Até as 18 horas de terça-feira (19), as duas vias da Avenida Atlântica, em Copacabana, estarão interditadas, no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e Avenida Princesa Isabel.



O pedido de fechamento total das vias foi feito à Prefeitura do Rio pelas Forças de Segurança. Somente moradores da Avenida Atlântica poderão acessar os bloqueios apresentando comprovante de residência. O estacionamento nas baias também está proibido neste período, e a área de lazer na orla está suspensa.

Restrição no Aterro do Flamengo

No Aterro do Flamengo, onde ocorrerá o evento principal — a reunião de cúpula de representantes das principais economias do mundo, nesta segunda (18) e terça-feira (19) —, o tráfego na Avenida Infante Dom Henrique será restrito e controlado para permitir que os deslocamentos das delegações sejam feitos com segurança e dentro do tempo previsto.



As alterações no funcionamento das pistas do Aterro irão até o feriado da Consciência Negra, na quarta-feira (20). Não haverá área de lazer no local em todo este período, e as passarelas de pedestres serão interditadas.

Neste período, a Área de Proteção ao Ciclismo de Competição (APCC) Aterro – Circuito Pedro Nikolay também estará suspensa.

