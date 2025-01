A- A+

Notícias De quem são as bíblias que Trump vai usar para juramento de posse hoje em Washington? Uso do texto sagrado é tradição iniciada ainda no século XIX por George Washington

O presidente eleito Donald Trump toma posse nesta segunda-feira (20), tornando-se o 47º presidente dos EUA. Durante o juramento, que ocorrerá dentro do Capitólio devido às temperaturas congelantes, Trump estará com duas bíblias: uma dada a ele por sua mãe em 1955, e uma usada pelo ex-presidente Abraham Lincoln durante sua posse, em 1861, como o 16º presidente do país. Segundo a revista americana Time, os mesmos livros foram usados durante sua posse em 2017.

A bíblia de Mary Anne MacLeod Trump é um presente dado ao filho para "marcar sua formatura na Escola Primária Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana, em Jamaica, Nova York", de acordo com um comunicado do seu comitê de posse.



O livro é uma versão revisada de 1953, publicada pela editora Thomas Nelson and Sons. E, diferentemente de outras cópias, tem o nome de Trump gravado em relevo na capa. Na parte interna há assinaturas de autoridades da igreja e outros detalhes de quando o livro foi entregue ao republicano.

Já a bíblia de Lincoln foi usada apenas outras três vezes desde sua posse no século XIX: duas vezes pelo presidente Barack Obama (2009-2017), durante suas duas cerimônias de posse, e outra pelo próprio Trump, em sua primeira posse, em 2017, explicou o comitê do republicano. "O livro encadernado em veludo bordô faz parte das coleções da Biblioteca do Congresso", disse.

Além de Trump, o ex-presidente Obama também fez o juramento de posse com duas bíblias, segundo informou a Associated Press. Além do livro religioso usado por Abraham Lincoln, o ex-presidente também usou uma bíblia que pertenceu ao líder e defensor dos direitos civis Martin Luther King Jr.

Segundo a revista americana Time, o ato de colocar a mão sobre uma bíblia é parte de uma tradição que começou ainda no século XVIII com George Washington, citando a White House Historical Association. A revista disse ainda que o ex-presidente acabou pegando emprestada uma bíblia maçônica para o rito, porque os organizadores esqueceram de levar uma bíblia cristã para a cerimônia.

A White House Historical Association explicou que a maioria dos presidentes eleitos usa uma Bíblia especial da família, deixando-a aberta em uma passagem que tenha significado especial para eles. O presidente cessante Joe Biden, por exemplo, usou em sua cerimônia de posse uma bíbli que está em sua família desde o século XIX, disse a revista.

Mas nem todos os presidentes seguem a tradição à risca. Segundo a Times, alguns presidente não usaram o livro sagrado em sua cerimônia, como Theodore Roosevelt, que não usou nenhum livro durante sua posse em 1901, e John Quincy Adams, que optou por usar um livro jurídico durante sua posse em 1825, desejando enviar a mensagem de que defenderia a Constituição americana.

O republicano prestará juramento a partir do meio-dia (14h em Brasília) na Rotunda do Capitólio. Ele é o segundo presidente na História americana a voltar ao poder depois de ser derrotado em sua primeira tentativa de reeleição. A posse ocorrerá sob temperaturas congelantes, com previsão de -6ºC e ventos de até 56 km/h, e pode ser a segunda mais mais fria desde 1985, quando o presidente Ronald Reagan (1981-1989) iniciou o seu segundo mandato.

Apesar de frustrar os planos de um grande espetáculo para marcar seu retorno à Casa Branca, Trump prometeu uma "experiência muito bonita para todos, especialmente para o grande público da TV". E para contornar o vazio do Nation Mall, local em frente à escadaria do Congresso que tradicionalmente recebe uma grande multidão durante o evento, o republicano convocou seus eleitores para assistir à cerimônia ao vivo na arena esportiva Capital One de Washington, que tem capacidade para 20 mil pessoas. Ele prometeu se encontrar com seus apoiadores no local.

