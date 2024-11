A- A+

RIO DE JANEIRO Delegados estão entre os alvos de ação do MPRJ que investiga fraudes em contratos da Fundação Saúde Mandados de busca e apreensão são cumpridos em vários bairros do Rio e em Silva Jardim

Dois delegados da Polícia Civil do Rio estão entre os alvos de uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra investigadas por possíveis fraudes em contratos firmados com a Fundação Estadual de Saúde. Segundo o "Bom dia Rio", da TV Globo, um dos investigados é o ex-chefe de Polícia Civil, delegado Alan Turnowski.



A ação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Corregedoria Geral da Polícia Civil.

Os mandados expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organizações Criminosas da Capital estão sendo cumpridos nos bairros da Lagoa, Barra da Tijuca, Engenho Novo, Vila Isabel, Tijuca, Jacarepaguá, Ilha do Governador, Icaraí, Centro do Rio, e no município de Silva Jardim.



O MPRJ apura os crimes de organização criminosa e fraude em licitação. As investigações revelaram o direcionamento de contratos públicos em favor das empresas Vidgel Vigilância e Segurança e Vidgel Serviços Terceirizados.



Os contratos foram celebrados nos anos de 2021 e 2022, para prestação de serviços no Hospital Heloneida Studart, em São João de Meriti, Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita, e Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem (CEDI – Rio Imagem), no Centro do Rio.

A investigação do Gaeco aponta a possibilidade de servidores públicos e outros investigados terem se beneficiado de forma indireta dos recursos obtidos com o esquema criminoso.



Os promotores de Justiça identificaram uma suposta triangulação financeira envolvendo as empresas Vidgel, o pai de um delegado e o próprio delegado, indicando a prática de repasse financeiro indireto. A Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) também está acompanhando as diligências.

