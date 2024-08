A- A+

Evento Dell Anno Best estreia em Nova York com arquiteta de Recife Doze arquitetos e designers de sete estados do Brasil vão participar de um evento especial nos Estados Unidos

O programa Dell Anno Best chega a Nova York neste mês de agosto pela primeira vez. Doze arquitetos e designers de sete estados do Brasil, com representante de Pernambuco, vão participar de uma programação exclusiva que inclui passeios guiados, experiências arquitetônicas, agendas culturais, alta gastronomia, além de uma experiência na loja própria da Dell Anno na Big Apple.

Participam da iniciativa profissionais de São Paulo (SP), Niteroi (RJ), Balneário Camboriú (SC), Boa Vista (RO), Palmas (TO), Sorriso (MT) e Recife, (PE).

A programação ocorre de 18 a 25/08. Em Recife, participa da iniciativa a arquiteta Juliana Constantino Farias de Castro e Silva, parceira da marca.



A programação de cada edição do Dell Anno Best passa por uma curadoria de vivências de valor ímpar que geram valor sentimental e agregado à experiência dos seus participantes.

Segundo o Diretor de Marketing Edson Busin, a escolha do destino culmina com o importante momento de internacionalização da marca e do produto Dell Anno.

“É a cidade que personifica a vanguarda da arquitetura e do design urbano, onde o antigo e o novo conversam em perfeita harmonia. Nossa proposta é inspirar e celebrar a sinergia entre a excelência arquitetônica e o refinamento que definem a Dell Anno. E NY tem um papel muito simbólico dentro de nossa estratégia de fortalecimento de marca internacional”, explica.



Dell Anno NY

Inaugurada no final de 2023 estrategicamente em Manhattan, na 36W 25th St, entre a 5ª e a 6ª avenidasa unidade Dell Anno de Nova York é a primeira loja de rua brasileira do segmento de móveis planejados na cidade.

Com cerca de 350m², a unidade está instalada em um prédio histórico dos anos 1920.

A fachada é clássica em estilo Art Déco. O espaço incorpora toques de brasilidade no decor assinado e evidencia a linha de closets desenvolvida especialmente para o mercado internacional, que chega a partir deste ano ao mercado nacional.

