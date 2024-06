A- A+

SAÚDE Depilação brasileira: Saiba quais são os riscos do método conhecido no exterior como "brazilian wax" Comum no Brasil e no mundo, o hábito de retirar todos os pelos da região íntima com cera pode influenciar na saúde

Muitas mulheres decidem recorrer à depilação total antes de usar o biquíni, mas até que ponto isso é seguro? A depilação brasileira, mais conhecida no exterior como "brazilian wax", se popularizou no Brasil na década de 1980, mas também ganhou fama em outros países com a chegada do biquíni fio-dental. Apesar de famoso, este método não é isento de riscos.

Antes de escolher este estilo de depilação, é preciso saber que ele pode causar infecções até problemas de pele. Embora a depilação íntima seja algo comum, ela não é uma obrigação. O importante é se sentir seguro e confortável.

O que é a depilação brasileira?

A depilação brasileira é um método de depilação na região do biquíni, que envolve a remoção completa dos pelos pubianos na região íntima, nos lábios vaginais e entre as nádegas. Algumas pessoas ainda escolhem remover os pelos das coxas e da área abaixo do umbigo.

Embora pareça ser a melhor forma de dizer adeus completamente aos pelos da zona do biquíni, pode ser uma depilação dolorosa, diante da sensibilidade da pele na região genital. Por outro lado, é importante ter em mente que a depilação com cera não dá um adeus definitivo a esses pelos, pois eles voltam a crescer após um curto período de tempo.

Segundo o portal Best Health, esse tipo de depilação “tornou-se popular no Brasil na década de 1980, após a introdução do biquíni fio dental, e encontrou adeptos na América do Norte na década de 1990”.

Quais são os riscos da depilação brasileira?

Se quiser usar este tipo de depilação, saiba que pode ter consequências se não for acompanhado por um profissional que tome todas as medidas de segurança necessárias. Também é preciso ser muito preciso nos cuidados adequados após a depilação, pois é uma área muito delicada.

A dermatologista Whitney Bowe mencionou ao jornal La Nacion que “temos pelos pubianos por uma razão. Eles atuam como um escudo contra bactérias, alérgenos e outros patógenos indesejados”, já que eles ajudam a combater infecções na região vaginal.





A remoção total dos pelos pubianos pode provocar maior risco de irritação na região, pois está removendo a barreira natural dessa área. Não é aconselhável fazer esta depilação em casa, devido à delicadeza da área e à necessidade de utilização de materiais especiais para evitar possíveis danos. Além da possibilidade de infecção, a depilação brasileira pode ter outras implicações.

Com a extração completa dos pelos com cera, os folículos capilares ficam expostos, o que não acontece com cremes ou lâminas de barbear. Isso facilita a entrada de bactérias e, portanto, o desenvolvimento de infecções de pele.

Pessoas com problemas de pele como psoríase ou dermatite, quem tem diabetes ou sistema imunológico comprometido têm contraindicação para realizar esse tipo de depilação. Entre as medidas que o profissional responsável pela depilação deve tomar está o uso de luvas e o uso de um bastão de madeira novo cada vez que a cera for colocada no corpo.

