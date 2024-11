A- A+

Encontrar tempo para fazer cerca de uma hora de exercícios leves a moderados por semana pode reduzir o risco de depressão pós-parto quase pela metade. A prática também poderia ajudar a reduzir os sintomas de depressão e ansiedade entre as novas mães que já sofrem dessas condições, de acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica British Journal of Sports Medicine.

A depressão e a ansiedade materna são relativamente comuns após o parto, muitas vezes provocadas por grandes mudanças físicas e emocionais associadas à gravidez e ao parto. A condição pode levar à redução do autocuidado e comprometer o cuidado e o vínculo entre mãe e bebê, o que pode, por sua vez, afetar o desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança.

Diversos estudos mostram que a prática regular de atividade física ajuda a melhorar a saúde mental, sendo, em muitos casos, prescrita como parte do tratamento para pessoas com ansiedade e depressão, por exemplo. Mas o novo estudo avaliou o impacto da atividade física em um grupo específico de pessoas: novas mães.

Pesquisadores da Universidade de Alberta, no Canadá, analisaram 35 estudos envolvendo mais de 4 mil mulheres de 14 países diferentes. Os resultados mostraram que fazer exercícios por pelo menos 80 minutos por semana pode reduzir drasticamente o risco ou aliviar os sintomas de sofrimento.

O pesar dos resultados, os especialistas ressaltam que as experiências de parto podem variar amplamente e que a prática de exercícios deve ser equilibrada de acordo com a recuperação de cada indivíduo. Eles sugerem reiniciar o exercício com caminhadas "suaves", que podem ser feitas com o bebês, e depois aumentar para atividades "moderadas", que pode incluir caminhada rápida, hidroginástica, ciclismo ergométrico ou treinamento de resistência, quando estiverem prontas.

“O momento de início ideal para cada pessoa será diferente, equilibrando a necessidade de recuperação e cura do parto com a prontidão para começar a ser fisicamente ativo para obter benefícios para a saúde física e mental”, orienta a autora principal, Margie Davenport, professora da Universidade de Alberta, em comunicado.

Começar o exercício em até 12 semanas após o nascimento do bebê foi associado a uma maior redução dos sintomas depressivos do que começar mais tarde. E quanto maior o volume de exercício, maior a redução na gravidade dos sintomas, concluiu a pesquisa.

"Embora as recomendações históricas sugiram esperar seis semanas antes de iniciar exercícios de intensidade moderada a vigorosa, trabalhos mais recentes sugeriram que a mobilização precoce e a incorporação de atividade física de intensidade leve, como caminhada suave pode facilitar a recuperação pós-parto", diz Davenport. "Depois que (a mãe) se recuperar do trabalho de parto e do parto, é incentivado fazer caminhadas curtas e suaves. Caminhar é uma ótima maneira de fazer exercícios e é algo que você pode fazer com seu bebê", completa.

