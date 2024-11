Deputado briga com pai na Justiça por fazenda; caso envolveria até Barões da Pisadinha

A- A+

O deputado federal Ricardo Maia (MDB-BA) e o seu pai, o pecuarista José Edson Brito Maia, mais conhecido como Zelitão, não se falam há aproximadamente três anos.

O motivo por trás do rompimento familiar é a disputa por uma fazenda de 280 hectares situada em Ribeira do Pombal, cidade conhecida por ser a "capital do Semiárido". O processo corre em segredo de Justiça e segue em análise, sem ter ainda um desfecho.

A propriedade avaliada em R$ 1,5 milhão virou uma verdadeira disputa que tramita no Tribunal de Justiça da Bahia. Este caso foi inicialmente divulgado pelo portal Metrópoles e confirmado, em seguida, pelo GLOBO.

A cidade de Ribeira do Pombal é o reduto político de Ricardo Maia. Nas eleições deste ano, seu sucessor, Eriksson Silva (MDB), foi reeleito na cidade. Já seu filho, Ricardo Maia Filho, de 25 anos, também conseguiu um novo mandato no município vizinho de Tucano.

Nos autos do processo que correm em segredo de justiça, os advogados de Maia afirmam que a terra seria de sua propriedade há uma década e que o parlamentar teria como comprovar isto. Nesta versão, Zelitão é tido como um invasor que estaria se recusando a deixar o local.

Em contrapartida, o pai do deputado alega morar na propriedade e tê-la registrada em cartório. Ele diz ter vendido cem hectares para seu filho, ainda em 2001, mas que os demais 180 pertencem a ele.

O trecho que antes era da Fazenda do Planalto e estaria hoje na posse do parlamentar é chamado de Fazenda São Jorge. A escritura obtida pela reportagem, contudo, não chegou a ser atualizada e data de novembro de 1986, sob propriedade dos pais de Ricardo Maia. Em 1993, com a separação do casal, a fazenda passou a ser apenas de José Edson Brito Maia.

Em entrevista ao GLOBO, o pecuarista acusou seu filho de tentar tirá-lo de sua casa à força. Ele relata invasões de propriedade ao longo do mês de outubro que originaram dois boletins de ocorrência na Polícia Civil.

De acordo com seu testemunho, o parlamentar fazia obras escondidas e colocava animais na fazenda sem seu consentimento. Ele teria tentado mediar a situação a partir de funcionários, mas não teria tido sucesso. O primeiro arrombamento teria ocorrido em oito de outubro, quando imagens da câmera de segurança mostram um suposto funcionário quebrando a placa da propriedade e correntes. Mais tarde, neste mesmo dia, a cancela foi arrombada. Esta situação originou a primeira ocorrência.

Neste documento, ao qual a reportagem teve acesso, José chamou Ricardo de seu "inimigo pessoal" às autoridades policiais.

A situação escalonou dois dias depois, em dez de outubro, quando um funcionário invadiu a fazenda com uma pá carregadeira, que teria sido usada para derrubar a cerca de madeira e a porteira de acesso ao curral. A ação teria cortado o cabo da rede elétrica, deixando o local sem luz.

Este episódio fez com que a Justiça concedesse medidas protetivas a ele e a sua mulher, Karla Souza, de 46 anos, impossibilitando que o deputado se aproxime dos dois. Zelitão relata, contudo, que seu filho teria voltado à propriedade ainda no dia 16, mas sem que algo da propriedade fosse quebrado.

"Diante dos fatos que ocorreram até o dia 10, com base nos BOs e provas de que sou o proprietário, foi decidido a medida protetiva a minha esposa, a mim e funcionários da fazenda ", disse ao GLOBO.

Ele afirma não ter consertado os estragos provocados e diz que seus funcionários ainda sentem medo de ir trabalhar. Aos 76 anos de idade, a todo momento, o pecuarista ressalta a fragilidade de seu estado de saúde e diz ter estado acamado em algumas das ocasiões relatadas. Questionado se tem a esperança de reestabelecer a relação com seu filho, José Maia desconversa:

"Isso é uma coisa que só pertence a Deus... Deus é quem decide."

Barões da Pisadinha?

Há uma curiosidade envolvendo este episódio que envolveria, até mesmo, um integrante de uma banda famosa, os Barões da Pisadinha. Segundo articuladores, o conflito entre pai e filho se intensificou após o parlamentar ter vendido uma propriedade a Rodrigo Barão.

Zelitão teria começado a pressiona-lo para que ele quitasse uma suposta dívida antiga. O estopim teria sido o uso da pá-carregadeira.

Questionado, o pai do deputado diz nunca ter entrado em contato com o filho desde que romperam, há três anos. Sobre a suposta dívida, ele preferiu não comentar e se ater "apenas aos arrombamentos".

O GLOBO tentou contato com Ricardo Maia, mas não obteve retorno até a data desta publicação. O espaço segue em aberto para futuras manifestações. A banda "Barões da Pisadinha" também foi procurada.

