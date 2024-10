CBMPE promove Desafio Bombeiro Militar 2024 nesta terça (15)

A- A+

Em comemoração aos 137 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação promove, nesta terça-feira (15), o Desafio Bombeiro Militar 2024.

A competição acontece no Grupamento de Bombeiros de Salvamento (GBS) de Abreu Lima, das 6h às 12h30, e é aberta ao público interno do quartel de salvamento dos bombeiros e aos profissionais de outros estados.

Durante o desafio, as equipes simularão as principais atividades exercidas no dia a dia e terão representantes de todas as regiões do Estado.

Ao todo, participam das atividades 45 bombeiros, divididos em nove equipes, cada uma composta por quatro titulares e um reserva.

Os profissionais realizarão provas de salvamento terrestre e aquático; atendimento pré-hospitalar; combate a incêndio; entre outras.

“Cada etapa reflete cenários reais enfrentados diariamente pelos bombeiros em suas operações, desafiando a resistência física, a agilidade e a capacidade de tomada de decisão sob pressão”, declarou o comandante-geral do CBMPE, coronel Francisco Cantarelli.

Ao final das atividades, haverá uma cerimônia de premiação.

Serviço

Evento - Desafio Bombeiro Militar 2024

Data - Terça-feira (15), 6h às 12h30

Local - Grupamento de Bombeiros de Salvamento (GBS) de Abreu e Lima, localizado na Av. Dr. Rinaldo Pinho Alves, s/nº, Distrito Industrial do município



