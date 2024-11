A- A+

O cultivo da uva remonta a 3.000 A.C. (antes de Cristo), originário da região do Cáucaso e da Ásia Ocidental. A sua expansão foi impulsionada principalmente pelo Império Romano, que promoveu a sua plantação em grande parte da Europa.

Tanto os romanos como os gregos valorizavam profundamente a uva, a ponto de homenageá-la através dos 'deuses do vinho', Baco e Dionísio , que simbolizavam a celebração e a fertilidade.

Assim, a uva destaca-se não só pela sua importância cultural, mas também por ser um alimento fundamental para uma vida saudável. Os cachos de uva podem ser consumidos inteiras, em forma de suco, como passas ou através de suas sementes, oferecendo múltiplos benefícios.

Entre eles, a fruta contribui para a saúde do coração, do cérebro e da pele, além de ajudar a reduzir o colesterol e promover o bom funcionamento do fígado, o que as torna essenciais no cardápio.

Ao longo do tempo, foram desenvolvidas mais de três mil variedades, embora sejam classificadas principalmente em duas: uvas de mesa e viníferas. A primeira é consumida fresca e cultivada para ter uma aparência mais atraente; por isso costuma ser maior, sem sementes, com polpa mais espessa e casca mais fina. As viníferas caracterizam-se por apresentar maior acidez, serem mais carnudas e conterem menos açúcar.

Liliana Papalia, médica especialista em nutrição e obesidade, acrescenta que, apesar de existirem variedades diferentes, todas partilham um perfil nutricional básico, como o seu conteúdo antioxidante.

Apreciadas por cozinheiros e confeiteiros de todo o mundo, as uvas combinam perfeitamente com pratos salgados como tagine ou foie gras ou pratos doces como rum baba. Podem ser apreciados diariamente de outras formas: frescos, em suco, congelados, como passas, vinhos ou vinagretes.

Propriedades das uvas

Georgina Kuttel, nutricionista holística, especializada em nutrição funcional, microbiota e desequilíbrios digestivos, explica que são os compostos responsáveis pela cor das uvas que lhes conferem o seu grande valor nutricional e a sua cor diferenciada.

"Esses pigmentos chamados antocianinas e taninos são encontrados na pele ", explica.

A American Heart Association aponta que as uvas são ricas em vitaminas como A, C, D, E, K, B-1, B-2 e B-6, além de conter minerais essenciais como cobre e manganês. A organização também destacam que uma xícara de suas passas fornece mais potássio ao organismo do que uma banana ou banana média, o que reforça ainda mais seus benefícios à saúde.

Antienvelhecimento

As uvas não são boas apenas para o lado "de dentro" do organismo, mas também para o lado "de fora". Um estudo de 2022 publicado na revista Antioxidantes descobriu que comer uvas pode ajudar a proteger a pele dos danos UV. Quanto a qual de suas variedades tem mais antioxidantes, Kuttel antecipa que seja a uva preta.

"Elas são ricas em resveratrol, uma substância que as plantas produzem para se defenderem de contaminações fúngicas, radiação ultravioleta e infecções, que melhora a saúde celular e previne o envelhecimento precoce ", confirma.

Hidratante e energizante

Papalia sugere que elas são uma opção ideal para que crianças, jovens e atletas recuperem suas energias.

"Contêm aproximadamente 80% de água e 18% de açúcares simples (frutose) que são absorvidos rapidamente, proporcionando energia e hidratação imediata", diz.

Eficiência cardiovascular

Seu teor de potássio contribui para a redução da pressão arterial , podendo ser uma opção para pessoas com desequilíbrios na pressão arterial.

Kuttel revela que tanto a casca, a polpa e as sementes alimentam o sistema circulatório, promovendo a saúde cardiovascular e estados anêmicos. Conforme desenvolvido, isso se deve às proantocianidinas que desempenham um papel importante na prevenção de patologias cardiovasculares.

Protetora ocular

Os mesmos compostos que lhe permitem proteger contra patologias cardiológicas contribuem para a área oftalmológica. De acordo com Kuttel, pesquisas científicas mostraram que consumir pelo menos 200-300 mg de proantocianidinas diariamente melhora a acuidade visual e a fadiga, bem como a visão noturna.

Por fim, Papalia alerta que devido ao seu alto teor de açúcar, o consumo de uva não é recomendado para pessoas com diabetes não controlada ou pacientes que devem restringir carboidratos simples. “É importante consumi-los com moderação e acompanhamento médico em casos de alergia”, finaliza.

