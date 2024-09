A- A+

O Desfile Cívico-militar de Jaboatão dos Guararapes está marcado para este domingo (15), em homenagem aos 202 anos da Independência do Brasil. Ao todo, devem participar mais de 2,8 mil estudantes de 33 escolas das redes de ensino municipal, estadual, particular e do Jaboatão Prepara.

O desfile começa às 14h, com concentração em frente ao Sesi de Jaboatão Centro, e o palanque oficial fica em frente à Casa da Cultura. A ação conta também com integrantes de instituições militares, nove instituições civis, representantes das secretarias municipais, Guarda Civil Municipal, além do Programa de Políticas Sociais (PPS) e do programa Amor por Jaboatão.

Participam, também, cerca de 70 veículos oficiais, entre carros, motos, embarcações e tanques do Exército Brasileiro, para um dos momentos mais aguardados do desfile. A dispersão do cortejo cívico-militar será no final da avenida, próximo à entrada do bairro de Vila Rica. A organização do evento é da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, com apoio das demais secretarias municipais.

“Celebrar a Independência, no Jaboatão dos Guararapes, é reafirmar o sentimento cívico e reforçar o orgulho de ser brasileiro. Com isso, promovemos a integração de diferentes segmentos da sociedade, proporcionando um momento de união em torno de valores compartilhados e fortalecendo os laços comunitários“, destacou a ecretária Municipal de Educação e Esportes, Mônica Andrade.

Desfile Cívico-militar de Jaboatão dos Guararapes acontece neste domingo (15). - Foto: Divulgação/PMJG

Esquema de trânsito

Para realização do desfile, o trânsito precisará ser interditado, a partir das 12h, desde a entrada de Vila Rica (Rua Barão de Moreno) até o final da Avenida Barão de Lucena (sentido Centro).

Além disso, está prevista a interdição na rua Duque de Caxias (ao lado da agência do Bradesco) até a altura da Agência do Trabalhador do Centro. Toda a paralisação compreende um trecho aproximado de um quilômetro e meio. A previsão é de que o trânsito seja liberado a partir das 18h do domingo.

