Dez mortos e centenas ficam presos por deslizamentos após chuvas de monções na Índia; veja vídeo

Chuvas intensas de monções no sul da Índia provocaram deslizamentos de terra que mataram cinco pessoas e podem ter deixado centenas de pessoas presas sob a lama, informaram as autoridades nesta terça-feira.

O estado de Kerala, no sul do país, continua sendo atingido por chuvas torrenciais que complicam os trabalhos de resgate.

Os socorristas recuperaram dez corpos no distrito de Wayanad e percorriam a área em busca de desaparecidos, disse um funcionário local à AFP.

LANDSLIDES IN KERALA, INDIA TRAP HUNDREDS



Multiple landslides in Kerala, India, have trapped hundreds of people and affected numerous homes in villages near Meppadi.



The landslides occurred amid heavy rainfall, raising concerns about the safety of the trapped individuals… pic.twitter.com/DsEcSpO94p