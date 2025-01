Dezenas de soldados ucranianos desertaram durante treinamento na França

A- A+

Dezenas de soldados ucranianos desertaram enquanto estavam sendo treinados na França, informou, nesta segunda-feira, um alto oficial do Exército francês à AFP. Um comandante ucraniano admitiu a existência de "problemas", mas não citou números.

— Houve um certo número de deserções, mas ainda é algo muito marginal, considerando a quantidade de pessoas que foram treinadas — indicou um dos responsáveis do Estado-Maior francês. — Estavam em quartéis franceses, tinham o direito de sair.

O militar, que falou sob condição de anonimato, explicou que os soldados em treinamento estavam sob "um regime [...] imposto pelo comando ucraniano", e que na França a deserção não é criminalizada:

— Se alguém deserta, um promotor francês não tem autoridade para prender essa pessoa. E o direito concedido às autoridades ucranianas em território francês é exclusivamente um direito disciplinar.

O comando militar indicou que não tem números consolidados, mas estimou que ocorreram "dezenas" de deserções em território francês.

O Exército francês treinou em seu território 2.300 soldados ucranianos de uma brigada chamada "Ana de Kiev", em homenagem à princesa que nasceu na capital ucraniana e se casou com o rei francês do século XI, Henrique I.

A maioria dos soldados era formada por recrutas sem experiência de combate. Eles estavam acompanhados por 300 supervisores ucranianos. Outros 2.200 soldados da brigada foram treinados na Ucrânia.

O comandante das forças terrestres da Ucrânia admitiu nesta segunda-feira a existência de "problemas" com esta unidade do Exército, após relatos de que muitos de seus soldados haviam desertado. A 155ª Brigada Mecanizada foi uma das várias unidades militares formadas no ano passado diante de possíveis novas ofensivas russas.

— Sim, há problemas, estamos cientes disso — indicou nesta segunda-feira Mykhailo Drapaty após reportagens da imprensa sobre casos de abuso de poder e deserções.

O presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu em outubro com parte da brigada em um campo militar no leste da França.

De acordo com o jornalista ucraniano Yuriy Butusov, cerca de 1.700 soldados da brigada desertaram, a maioria antes mesmo de sua unidade ser enviada para a linha de frente, e 50 durante o treinamento na França.

— Eu realmente não vejo o que poderia ser qualificado como abuso de poder — declarou o alto oficial militar francês. — De qualquer forma, não foi revelado nada sobre os ucranianos destacados na França ou sobre o que pode ter ocorrido durante esses treinamentos.

Ainda segundo ele, o treinamento ocorreu "conforme" os desejos dos ucranianos em termos de "equipamento, tempo de formação e nível".

