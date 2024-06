Entenda por que 12 de junho virou Dia dos Namorados no Brasil

A- A+

Há quem diga que o segredo de um casamento é manter a relação como um "eterno namoro" — César Tralli, por exemplo, disse isso no "Domingão com Huck" ao se declarar para a mulher, Ticiani Pinheiro, com quem está casado há 7 anos.



Portanto, sob essa lógica,12 de junho é dia de todos que vivem um relacionamento comemorar. Isso porque, no Brasil, desde os anos 1940 é comemorado o "Dia dos Namorados", ao contrário da maioria dos outros países do mundo, que celebra a data no Dia de São Valentim, 14 de fevereiro.





Essa escolha de data foi uma jogada comercial e de marketing.

Por que se comemora o Dia dos Namorados em 12 de junho?

A criação desta data é atribuída ao publicitário João Dória, pai do ex-governador de São Paulo, João Dória Jr. Na década de 1940, ele trabalhava na Standart Propaganda, contratada pela loja de departamentos Exposição e precisava alavancar as vendas neste período do ano, considerado "fraco" pelo varejo até então.

Veio, então, a ideia do "Valentine´s Day" americano em junho, próximo ao dia de Santo Antônio (13 de junho), tradicionalmente conhecido como o "santo casamenteiro". O primeiro Dia dos Namorados no Brasil, portanto, acontece no dia 12 de junho de 1949, sob um forte esquema de propaganda, que incentivava casais a trocarem presentes. O slogan criado pela equipe de Dória era "Nem só com beijos se prova o amor", e a moda pegou, colocando a data, definitivamente, no calendário nacional.

