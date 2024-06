Dia dos Namorados: comércio prevê alta de 5,6% nas vendas

A- A+

O Dia dos Namorados, celebrado nesta quarta-feira (12), é uma das datas mais importantes para alavancar as vendas nos setores de comércio e serviços.

Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a expectativa de crescimento nas vendas é de 5,6%, em relação ao ano passado.

Segundo Rodrigo Cavalcante, docente da Wyden e especialista em finanças e estatística, em 2024, o e-commerce brasileiro se preparou para um Dia dos Namorados promissor, com expectativas de lucros recordes.



O especialista revela dados da pesquisa da Ebit | Nielsen, que projeta um lucro de aproximadamente R$ 2,5 bilhões para a data. O volume representa um aumento significativo em comparação aos anos anteriores.

“Essa data é considerada uma das mais lucrativas do ano para diversos setores, com aumentos de receita variando entre 30% e 60%”, destacou Cavalcante.

Preços

O Procon Pernambuco realizou uma pesquisa de sugestões de presentes no Recife e em Olinda. Na ocasião, foram pesquisados 39 estabelecimentos comerciais e 33 itens.

Entre os serviços e produtos pesquisados, compuseram a lista motéis, cinemas, restaurantes, vinhos e espumantes, cestas, flores, smartphones e perfumes importados.

Nos vinhos tintos ou brancos Português, foram encontradas diferenças de percentuais que chegam a uma variação de 360,43%, e podem ser encontrados por R$ 36,90 (menor preço) e por R$ 169,90 (maior preço).

Em seguida, os preços de flores tiveram maior destaque, com a variação percentual de 225%, chegando ao seu menor preço por R$ 40 e, no seu maior preço, por R$ 130.



O cinema apontou uma variação de 191,30%. É possível encontrar sessões de R$ 23 a R$67. O resultado completo da pesquisa pode ser conferido no site do órgão.

Lojistas

Janaína Fernandes, gerente da Casa Lapa, reforçou que a movimentação tem se intensificado. “Vendemos muitas embalagens, cestas, flores e itens decorativos", comentou.

Bruna Freitas, assistente administrativa da SOFF, rede de perfumaria, enfatizou o impacto dos lançamentos de produtos no mercado para atrair o público.

"Chegaram muitas novidades nesse período, e nossa expectativa é aumentar as vendas com as novas fragrâncias", disse.

Clientes

Para a estudante Rayssa Gomes, os preços estão na média.

“É claro que eu gostaria que estivessem mais baratos. Com isso, quem sabe levasse outra opção de presente para casa", comentou.



Apesar da oferta de produtos, a técnica de enfermagem Palloma Santos desejava encontrar mais diversidade nos itens.



"Não vi tanta variedade. Geralmente são os mesmos tipos de presentes. Acredito que cabe ao cliente inovar", observou.

