Corrida Em sua 6ª edição, Corrida dos Namorados movimenta a orla de Petrolina Prova também contou com concurso das melhores caracterizações

Este domingo (9) foi marcado pela 6ª edição da Corrida dos Namorados, em Petrolina, Sertão de Pernambuco. A prova aconteceu na orla da cidade e contou com a presença de vários casais vestindo roupas juninas.

A prova, que teve um percurso de 5 km, marcou a estreia de alguns casais na corrida, como foi o caso de Jessi Macêdo e Yuri Gabriel. Ambos demonstraram alegria em participarem juntos do evento.

“Correr juntos é uma ótima forma de celebrar o amor também. O esporte só nos traz coisas boas: vida saudável, parceria, alimentação melhor, um sempre dando suporte ao outro e dando palavras constantes de apoio. A Corrida dos Namorados veio pra fortalecer ainda mais isso. Foi um evento sensacional, por incentivar a prática esportiva e unir ainda mais os casais. Um casal que corre junto melhora não só o corpo, mas também o relacionamento”, destacaram.

Jessi Macêdo e Yuri Gabriel. Foto: Deivid Menezes/ Ascom Petrolina.

A Secretaria Executiva de Esportes ressaltou que a Corrida dos Namorados fortalece a cultura e tradição do São João de Petrolina, além de incentivar a prática de atividade física.

A competição contou com cinco categorias. A primeira para pessoas com idade entre 18 a 25 anos; a segunda, de 26 a 35 anos; a terceira, entre 36 a 45 anos; a quarta para pessoas de 46 a 55 anos e a quinta para casais a partir de 56 anos. O total da premiação foi de R$ 4.700,00, distribuídos entre os ganhadores das cinco categorias, com o primeiro lugar faturando R$ 400 e o segundo R$ 300.

Também foram premiadas as melhores caracterizações. As duas mais criativas levaram para casa o prêmio de R$ 700 e R$ 500.

