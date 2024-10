Guru da cloroquina, Didier Rault tem registro da medicina cassado, e cientistas comemoram

A- A+

O médico francês Didier Rault, o primeiro a defender o uso da cloroquina para tratar Covid, teve o registro da medicina cassado. Conhecido como o "guru da cloroquina", Didier não poderá mais exercer medicina a partir de 1 de fevereiro de 2025. A sanção terá a duração de dois anos.

No ano de 2021 ele havia sido repreendido pela câmara disciplinar nacional. No entanto, Raoult foi acusado de "graves violações e descumprimento dos regulamentos para pesquisa envolvendo a pessoa humana".

O relatório da acusação é resultado de uma inspeção realizada pela Agência Nacional de Segurança de Medicamentos (ANSM) na unidade de saúde vinculada à Universidade de Marselha. Os laboratórios da instituição foram usados para pesquisas com a hidroxicloroquina no início da pandemia de Covid-19.

As acusações da ANSM, no entanto, remetem a um período anterior ao da crise do coronavírus. A agência francesa afirma que Raoult e o IHU sistematicamente violou diversas regras para envolver pacientes em suas pesquisas.

"As regras éticas não têm sido sistematicamente respeitadas, impossibilitando assegurar a proteção das pessoas a um nível suficiente e conforme exigido pela regulamentação", afirmou a ANSM em um comunicado de imprensa à época.

