Diferentes tipos de pele demandam tratamentos específicos

A- A+

A atenção é um elemento essencial para manter a pele saudável, evitar doenças e, se necessário, tratá-las de forma correta.

O alerta é da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que também chama a atenção para a importância de sempre buscar um profissional médico dermatologista para o diagnóstico e definição do tipo de ação necessárias para cada situação.

A entidade orienta que determinados cuidados devem ser observados por pessoas com todos os tipos de pele, como a prática de hidratações corporais mais profundas em estações como o inverno, e também quando fatores como a baixa umidade do ar e temperaturas mais frias podem levar ao ressecamento da pele do rosto e do corpo.

Por isso, a SBD recomenda que todos os brasileiros invistam em uma alimentação saudável no dia a dia, especialmente durante o inverno, priorizando alimentos ricos em vitaminas e antioxidantes, o que pode trazer benefícios em longo prazo.

A Dra. Ana Carulina Moreno, graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) destaca que, para além desses cuidados em geral, antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, é preciso se atentar para o fato de que há diferentes tipos de pele que as pessoas podem ter.

Assim, é necessário ter isso em mente e considerar que existe uma série de tratamentos estéticos possíveis para cada um deles.

Moreno formou-se em medicina em 2008 e fez residência médica em Dermatologia, também na USP. Além disso, obteve o título de Especialista em Dermatologia pela SBD e pela Associação Médica Brasileira (AMB). Hoje, atende em sua própria clínica de Dermatologia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

“Entre os tipos de pele, podemos destacar: pele oleosa, seca, normal, mista e sensível”, explica a dermatologista.

De acordo com a especialista em tratamentos estéticos faciais, corporais e problemas capilares, entre os tratamentos possíveis para as peles oleosas e mistas, vale utilizar tópicos e laser para controle de oleosidade. “Além disso, podemos usar eletroderme e microbotox para fechamento de poros”.

Segundo Moreno, pessoas com pele seca podem utilizar Skinbooster e Profhilo para hidratação profunda. “Já indivíduos que têm pele sensível devem priorizar modalidades como laser e Fotoage para diminuir a inflamação da pele”, recomenda.

“Quando poderíamos imaginar um produto que, sem agredir os fios e ainda rejuvenescendo-os, revertesse a cor do nosso cabelo? E de poder escolher, de forma natural e gradativa, como será feita a transição de coloração do nosso cabelo, se parcial ou total?", diz.



Veja também

INCÊNDIO Bombeiros declaram extinto incêndio que atingiu a agulha da catedral de Rouen, na França