saúde Dinamarca faz recall de macarrão instantâneo por risco de envenenamento; produto é vendido no Brasil Produto não teria sido recolhido em nenhum outro país até o momento, nem avisos sobre a segurança em caso de seu consumo teriam sido emitidos

A Dinamarca está fazendo a coleta de três macarrões instantâneos de uma marca coreana por conta de os produtos serem considerados muito picantes e causarem o risco de "envenenamento". Segundo a BBC, a Administração Veterinária e Alimentar do país afirmou ter avaliado os níveis de capsaicina de um único pacote “tão elevados que representam um risco de o consumidor desenvolver intoxicação aguda”.

Em nota, a fabricante do produto, a Samyang, afirmou que não há problema com a qualidade dos alimentos, que são o “Buldak 3x Spicy & Hot Chicken”, o “2x Spicy & Hot Chicken” e o “Hot Chicken Stew”.

Macarrão instantâneo da Samyang. Foto: Reprodução

“Entendemos que a autoridade alimentar dinamarquesa fez o recall dos produtos, não por causa de um problema de qualidade, mas porque eram muito picantes. Os produtos estão sendo exportados globalmente. Mas esta é a primeira vez que são recolhidos pelo motivo acima”, disse a empresa à BBC.

Ainda segundo a emissora britânica, não há registros de incidentes na Dinamarca atribuídos especificamente ao consumo do produto. O órgão ainda enfatizou o alerta para o caso do consumo do alimento por crianças, por eles serem “extremamente picantes”, o que pode “causar dano” à saúde.

A Samyang afirmou que planeja “analisar de perto as regulamentações locais”. Segundo a BBC, o macarrão não teria sido recolhido em nenhum outro país até o momento, nem avisos sobre a segurança em caso de seu consumo teriam sido emitidos.

A capsaicina é um composto químico presente na maioria das pimentas, mas, sobretudo, naquelas que pertencem ao grupo "chili". A substância pode ser neurotóxica para algumas pessoas. No Brasil, o produto pode ser encontrado à venda em diversos sites.

Morte nos EUA

Em maio deste ano, um jovem de 14 anos, que participava de uma competição de quem comia as tortilhas mais picantes do mercado, morreu, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Segundo a autopsia, Harris Wolobah sofreu uma parada cardiopulmonar pela ingestão de capsaicina, presente nas pimentas de alguns salgadinhos.

Segundo a imprensa local, Wolobah, que vivia na cidade de Worcester, faleceu em primeiro de setembro de 2023, após ingerir uma tortilha de uma marca que alertava, em sua embalagem, ser um salgadinho mortal, além de mostrar um caixão com uma caveira roxa em chamas.

O pacote também dizia que as tortilhas levavam pimenta do tipo Carolina Reaper, que está na escala das mais picantes. A autopsia também apontou que Wolobah já sofria de patologias cardiovasculares, como uma "cardiomegalia" - coração aumentado - que pode ter contribuído para a morte do jovem.

A imprensa da região também mostrou que outros jovens foram hospitalizados após ingerir a tortilha no país. Três estudantes da Califórnia e sete de Minnesota tiveram que ser hospitalizados após participarem do desafio de quem comia mais tortilhas picantes.

