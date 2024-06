Café bulletproof: a "bomba energética" que aumenta a massa muscular e não quebra o jejum

A- A+

É uma infusão muito procurada há anos nos Estados Unidos, mas que recentemente recuperou fama internacional. O café bulletproof (a prova de balas, em tradução livre) é uma bebida que vem ganhando adeptos devido aos seus supostos poderes de aumentar a energia e não quebrar o jejum.

Foi o empresário norte-americano David Asprey quem descobriu esta poderosa infusão durante a sua viagem ao Tibete, onde, exausto após um longo dia nas alturas, os seus guias prepararam-lhe um chá com manteiga de iaque — feito com leite de um animal criado nas pastagens altas, da cordilheira do Himalaia — para recuperar forças.

De volta à Califórnia, Asprey quis recriar a receita, mas com sua bebida energética preferida: o café. Ele fez alterações na fórmula, adicionando manteiga orgânica e óleo de coco e pedindo que seus colegas e amigos provassem para ver se também achavam que era “uma bomba energética”.

Ao comprovar seus poderes, decidiu que mais pessoas deveriam ter acesso a essa poção mágica e por isso lançou sua própria marca em 2014.

O que é?

É uma variante do café que se tornou muito popular e se caracteriza por ser denso, cremoso e ter sabor semelhante ao do café com leite, mas com maior intensidade. Tem a capacidade de fornecer uma dose de energia duradoura graças ao seu teor de gordura saudável, nomeadamente à adição de manteiga biológica e óleo de coco ou MCT (triglicéridos de cadeia média).

“É um café que serve para não quebrar o jejum, pois não gera liberação de glicose no sangue. Isso acontece porque embora o óleo de coco seja densamente calórico, a bebida em si tem pouco volume”, relata a graduada em Nutrição Valentina Martínez.

Conforme desenvolvido, uma colher de sopa de óleo de coco fornece aproximadamente 90 calorias para que quem o consome tenha picos de energia, mas não quebre o jejum. Posteriormente, Martínez afirma que alguns optam por outras alternativas e substituem a manteiga ou o óleo de coco por açafrão ou ácidos graxos de cadeia média, produzidos em laboratórios e adquiridos em lojas especializadas.

Há também quem o incorpore à dieta cetogênica, pobre em carboidratos e rica em gorduras saudáveis, na qual o corpo produz pequenos módulos de combustível no fígado que permitem perder peso ou ganhar massa muscular rapidamente.

Desvantagens de beber o café “à prova de balas”

Deve-se levar em conta que o resultado da mistura destes ingredientes fornece cerca de 250 calorias por ingestão e que, embora reduza o apetite e aumente a energia graças, carece de nutrientes essenciais.

“Ao beber, você substitui uma refeição nutritiva por um substituto pobre”, diz Martínez, acrescentando outra desvantagem: o alto custo.

Quais pessoas não devem tomar este café em hipótese alguma

A profissional esclarece que a bebida não é contraproducente no que diz respeito ao consumo de calorias totais, pois isso vai depender do nível de atividade física que a pessoa pratica e de como é sua alimentação.

“É contraindicado para portadores de doenças cardiovasculares porque os ácidos graxos saturados contidos na manteiga e no óleo de coco são prejudiciais à saúde do coração”, afirma Martínez.

Isso se deve ao fato de aumentar a quantidade de ácidos graxos no sangue, o que desencadeia a dislipidemia — níveis excessivamente elevados de colesterol ou gorduras (lipídios) no sangue — que geram a famosa “placa de ateroma”: quando uma grande quantidade de o colesterol se acumula nas paredes das artérias impede que o sangue circule normalmente.

Sua ingestão também não é aconselhável para pessoas que apresentam problemas digestivos como gastrite, pois, segundo relatos, pode gerar refluxo gastroesofágico ou efeitos laxantes devido ao seu alto teor de gordura em pequeno volume.

“Não é que seja uma bebida 100% ruim. Por exemplo, costuma ser indicada para atletas de elite que têm alta exigência e cumprem estratégias calóricas, mas são casos atendidos por profissionais”, explica a nutricionista.

Da mesma forma, acrescenta que se uma pessoa comum pretende perder peso e começar o dia com este café, terá um pequeno almoço hipercalórico baseado na ingestão de gordura.

“Sua glicemia não vai aumentar, ou seja, o corpo vai continuar considerando que está em jejum, mas estará ingerindo uma bomba de calorias”, destaca.

O Cleveland Clinic Hospital, nos Estados Unidos, ressalta que o café à prova de balas não é seguro para consumir todos os dias. “Embora as gorduras e óleos saudáveis tenham um lugar importante na alimentação diária, é melhor obtê-los através do azeite, abacate, nozes, sementes, peixes gordos ou óleos vegetais”, informa a instituição.

A especialista informa que ao tomar este tipo de alimentos ou suplementos o ideal é consultar um profissional nutricionista especializado em jejum intermitente ou um médico do esporte que montará um plano de acordo com as demandas físicas do indivíduo.

