méxico Dois dos principais líderes do cartel de Sinaloa, no México, se rendem às autoridades dos EUA Ismael Zambada García e Joaquín Guzmán López, filho de El Chapo, dirigem um dos grupos criminosos mais dominantes no México;

Dois dos principais líderes do poderoso Cartel de Sinaloa, um dos grupos criminosos mais dominantes do México, se renderam às autoridades americanas e estão sob custódia nos Estados Unidos, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o assunto que não estavam autorizadas a falar publicamente.

Os dois criminosos, Ismael Zambada García e Joaquín Guzmán López (filho de El Chapo), estão entre os traficantes de drogas mais poderosos do México e comandam grandes negócios transnacionais de cocaína e fentanil, transportando narcóticos para os Estados Unidos, Europa e outras regiões.





Zambada García, conhecido como “El Mayo”, é procurado pelo governo dos EUA há anos e é alvo de diversas acusações federais que remontam a mais de duas décadas.

Ele nunca foi preso, ao contrário de seu principal aliado, Joaquin Guzmán Loera, conhecido como El Chapo, que foi extraditado para os Estados Unidos, condenado em um tribunal federal do Brooklyn em 2019 e sentenciado à prisão perpétua por acusações de conspiração para envolvimento com drogas.

Guzmán López teria sido promovido a uma função de liderança no cartel junto com seus irmãos após a extradição de seu pai para os Estados Unidos em 2017. Seu irmão Ovidio Guzmán López foi preso no México e extraditado para os Estados Unidos em setembro.

