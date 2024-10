A- A+

guerra Dois mortos em Israel por disparos de foguetes do Líbano O Exército relatou "cerca de 45 projéteis disparados pelo Hezbollah" contra Israel a partir do Líbano

Foguetes disparados do Líbano mataram duas pessoas em uma cidade árabe no norte de Israel nesta sexta-feira (25), anunciaram fontes médicas, enquanto o Exército indicou que o Hezbollah libanês lançou "projéteis" contra a região.

"Um homem de 22 anos e uma mulher de 25 anos foram declarados mortos após serem transferidos em estado grave" da cidade árabe de Majd al Krum, informou o Centro Médico da Galileia.

O foguete caiu em um shopping da cidade, ferindo 9 pessoas, das quais duas morreram ao chegar ao hospital.

O Exército relatou "cerca de 45 projéteis disparados pelo Hezbollah" contra Israel a partir do Líbano.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, denunciou "o ataque do Hezbollah a Majd al Krum, uma cidade muçulmana (...), que mostra que os aliados do Irã estão matando judeus, cristãos, árabes muçulmanos, beduínos, drusos e qualquer outra pessoa diferente deles".

Pelo menos 92 pessoas morreram em Israel, incluindo 12 no Golã sírio ocupado, desde 8 de outubro de 2023, quando o Hezbollah começou a lançar foguetes quase diariamente contra Israel em apoio ao Hamas, que no dia anterior havia lançado uma incursão letal em solo israelense.

As retaliações israelenses se intensificaram a partir de 23 de setembro e foram reforçadas com operações terrestres no Líbano contra posições do Hezbollah.

