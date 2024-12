Dois navios russos se acidentam no Estreito de Kerch e autoridades temem desastre ambiental

A- A+

Dois navios russos se acidentaram no Estreito de Kerch, que liga o Mar Negro ao Mar de Azov, provocando um derramamento de óleo na área. Uma das embarcações está afundando, enquanto a outra está encalhada. Segundo as autoridades, o mau tempo pode ter causado o desastre, que deixou um tripulante morto e outros dois feridos com gravidade.

O primeiro acidente ocorreu com o navio Volgoneft-212, que carregava 4,3 mil toneladas de petróleo. De acordo com o Ministério de Situações de Emergência, ele enfrentou uma severa tempestade e sofreu danos graves — estimativas iniciais apontam que quatro mil toneladas de petróleo tenham vazado, e as autoridades ambientais conduzem análises para entender a escala do desastre ambiental. O acidente ocorreu a cerca de 8 km da costa.

Durante a operação de resgate, um dos 14 tripulantes a bordo morreu, e 11 precisaram ser hospitalizados em Anapa, na costa do Mar Negro, com hipotermia. Dois estão em estado grave, afirmou o Ministério da Saúde. Imagens do local do acidente mostram que a embarcação se partiu em dois e afundou.

Pouco depois, um segundo petroleiro, o Volgoneft-239, ficou à deriva e encalhou a cerca de 80 metros da costa, próximo à cidade de Krasnodar. A bordo havia uma carga de quatro mil toneladas de petróleo, e não há sinais de vazamento. Por causa do mau tempo, os 14 tripulantes não foram resgatados, mas as autoridades afirmam que estão bem e em contato constante com a Marinha russa.

— Há uma forte tempestade na área do acidente. Segundo dados preliminares, as tripulações de um ou de ambos os navios-tanque nessas condições não conseguiam lidar com as intempéries e cometiam erros no controle da embarcação — disse um integrante das forças de resgate, em caráter de anonimato, à agência Interfax. — Como resultado, um navio sofreu danos críticos na proa e outro também ficou gravemente danificado.

Não há sinais de que os navios tenham sido alvo de ataques ucranianos.

Registros marítimos, obtidos pelo site russo Important Stories, mostram que o Volgoneft-212 e o Volgoneft-239, dois petroleiros de pequeno porte, se movimentaram nos últimos meses entre o porto de Kavkaz, na região de Krasnodar, e as refinarias de petróleo em Saratov e Syzran.

Imediatamente após o acidente, foram abertas investigações por violação das regras de segurança no trânsito e operação no transporte marítimo, além de um inquérito para determinar em que circunstâncias morreu o tripulante de um dos petroleiros.

Pelo lado ambiental, o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a criação de um grupo de trabalho para enfrentar as consequências do vazamento de petróleo, cuja extensão e cujos impactos ainda não foram determinados. Em declarações ao portal Meduza, o Greenpeace afirmou que o mau tempo deve dificultar a análise dos impactos e os planos imediatos de ação.

“Qualquer derramamento de petróleo ou derivados nessas águas pode ter consequências graves. Estes dependem dos ventos e correntes predominantes (que atualmente se movem para nordeste) e nas condições climáticas atuais o derramamento será muito difícil de conter. Se a matéria-prima acabar na costa, causará poluição na costa que será muito difícil de limpar”, disse, em comunicado, o chefe dos Laboratórios de Pesquisa do Greenpeace, Paul Johnson.

