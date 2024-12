Doze pessoas morrem após explosão em fábrica na Turquia

Ao menos 12 pessoas morreram e outras três ficaram feridas após uma explosão atingir uma fábrica de munições na província de Balikesir, no noroeste da Turquia, nesta terça-feira (24). Segundo as autoridades locais, a fábrica produz munições e explosivos para uso civil.

A explosão aconteceu às 08h25 - horário local - em uma área da fábrica onde eram produzidas cápsulas, de acordo com o governador de Balikesir, Ismail Ustaoglu, em entrevista à emissora de televisão NTV. Ele acrescentou que a seção afetada desabou devido à força da explosão. Imagens capturadas mostram cacos de vidro e metal espalhados fora da fábrica.





A fábrica está localizada a um quilômetro da vila mais próxima, no norte da cidade de Balikesir, conforme imagens de satélite consultadas pela AFP. A promotoria abriu uma investigação sobre o incidente.