Echalotte: vegetal pouco conhecido que ajuda a cuidar do coração

Cada vez mais alimentos que trazem múltiplos benefícios para a saúde se popularizam. Desde sementes e infusões até especiarias, existem muitos alimentos naturais que podem ajudar a tornar a dieta mais saudável. No entanto, algumas joias permanecem ocultas. Este é o caso da echalotte ou chalota, um vegetal da família da cebola que, segundo os especialistas, é capaz de prevenir o câncer e doenças cardiovasculares.

A echalotte (Allium ascalonicum), segundo o site especializado Tuberculos.org, “pertence à família das Aliáceas ou Liliáceas; por isso, está muito relacionada com a cebola-branca, amarela e roxa, o alho-poró, o alho e a cebolinhas”. Seu sabor é um pouco mais suave que o da cebola e lembra o do alho. Como os outros tubérculos, pode ser consumida crua ou cozida e é muito versátil e fácil de incorporar a qualquer refeição.

Embora no Brasil não seja muito popular, a echalotte é muito utilizada na culinária indiana, asiática, francesa e mediterrânea. Chefs de cozinha de todo o mundo recomendam o uso desse superalimento para dar um toque especial às receitas, pois ele confere um bom aroma aos alimentos e acrescenta notas únicas, ao mesmo tempo, doces, ácidas e picantes.

Os benefícios da echalotte para a saúde

No mesmo sentido, uma pesquisa publicada na National Library of Medicine dos Estados Unidos afirmou que o extrato dessa planta é ótimo para a prevenção de várias doenças relacionadas à inflamação e células malignas. Por isso, os especialistas recomendam o consumo de echalotte, especialmente para pessoas com histórico de câncer na família ou com outros fatores de risco que possam favorecer seu aparecimento.

Como se tudo isso não fosse suficiente, esse vegetal também beneficia a saúde cardiovascular e diminui o risco de diabete. Em uma pesquisa recente, um grupo de médicos determinou que “pode ser utilizado como terapia adjuvante em doenças cardiovasculares, diabetes, prevenção do câncer e outras doenças não transmissíveis associadas a vias inflamatórias e oxidativas”.

Propriedades nutricionais da echalotte

Segundo o Tuberculos.org, as propriedades da echalotte superam as da cebola, pois esse vegetal “é rico em compostos flavonoides e polifenólicos”. Além disso, possui outros componentes benéficos, como fibra dietética, vitaminas como vitamina C, vitamina A, vitamina B6 e ácido fólico, e minerais essenciais como potássio, cálcio, fósforo e manganês. Segundo o site, meia xícara de echalottes oferece os seguintes valores nutricionais:

Além de ser um ótimo ingrediente nas receitas, está comprovado que a echalotte traz grandes benefícios para a saúde. Em uma pesquisa publicada no Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, os cientistas afirmaram que o extrato obtido de outros tubérculos como a cebola é capaz de interromper o crescimento e a propagação das células cancerígenas. Além disso, em outro estudo, a mesma instituição comprovou que esse tubérculo ajuda na prevenção do câncer de mama, estômago e cólon.

