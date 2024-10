Elon Musk é processado por produtora de Hollywood por usar imagens de "Blade Runner" sem autorização

A- A+

A paixão de Elon Musk pela ficção científica parece ter se voltado contra ele. A Alcon Entertainment, produtora cinematográfica de Hollywood, está processando o bilionário, alegando que a Tesla usou imagens inspiradas no filme Blade Runner 2049, de 2017, no evento que a fabricante de carros elétricos promoveu este mês, mesmo após a permissão ter sido negada.

A produtora, que também financiou e produziu filmes como Um Sonho Possível, entrou com uma ação acusando Musk de violação de direitos autorais, afirmando que recusou especificamente a permissão para usar as imagens.

A Alcon também alega que a Tesla só pediu autorização no dia do evento, realizado no dia 10 deste mês. Musk, Tesla e Warner Brothers Discovery, que sediou o evento em um de seus estúdios, estão listados como réus.

O aguardado lançamento do Cybercab, no início deste mês, foi apelidado de "We, Robot" ('Nós, robôs', em português) — provavelmente em referência a um livro de Isaac Asimov com nome semelhante ao filme de 2004. A Tesla revelou um veículo totalmente autônomo, sem controles como volante e pedais.

O evento incluiu imagens inspiradas por "Blade Runner 2049", que apresenta veículos sem motorista. A apresentação incluiu um slide com uma imagem gerada por IA, semelhante a uma cena do filme, onde o personagem de Ryan Gosling observa um mundo apocalíptico.

Procurados pela reportagem, Tesla, Musk e Warner Brothers Discovery não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre o processo.

Musk já fez várias referências ao filme Blade Runner, um clássico da ficção científica de 1982 estrelado por Harrison Ford. Ao falar sobre o Cybertruck da Tesla, Musk disse que queria projetar "uma picape realmente futurista no estilo cyberpunk de Blade Runner". Blade Runner 2049 é a sequência do filme original.

Durante a apresentação deste mês, Musk falou sobre como ele "adora" Blade Runner, mas acrescentou que não tem certeza se é um mundo no qual gostaria de viver.

A Alcon afirmou que as ações da Tesla são "claramente de má-fé e uma jogada maliciosa intencional", e que adicionar as imagens teve o objetivo de tornar o evento "mais atraente para o público global", usando a marca Blade Runner para ajudar a vender os veículos da empresa.

A produtora disse que negou o pedido por preocupações de que o "comportamento altamente politizado" de Musk pudesse prejudicar a marca. O bilionário CEO da Tesla e da SpaceX tem se manifestado cada vez mais sobre questões políticas e está entre os principais doadores para a campanha presidencial de Donald Trump.

A Alcon acrescentou que não quer que Blade Runner 2049 seja associado a Musk, Tesla ou qualquer uma de suas empresas. Acrescentou que as imagens poderiam causar confusão, uma vez que a Alcon está em negociações com outras marcas automotivas para sua próxima série na Amazon, Blade Runner 2099.

A "falsa afiliação" do filme com a Tesla agora está "irreparavelmente entrelaçada no cenário da mídia global, como os réus sabiam que inevitavelmente aconteceria, amplificando os riscos de danos e confusão", de acordo com o processo.

“Tudo exalava um odor de desculpa mal elaborada para vincular o Cybercab da Tesla a fortes marcas de Hollywood, num momento em que Tesla e Musk estão em conflito com Hollywood”, disse Alcon no processo.

Nos últimos anos, Musk tem se distanciado cada vez mais da Califórnia, deixando o estado e transferindo a sede da Tesla para o Texas.

Blade Runner 2049 foi dirigido por Denis Villeneuve e arrecadou mais de US$ 275 milhões.

A Alcon não é a única a se opor às referências da Tesla a Hollywood. Em um post nas redes sociais no início deste mês, o diretor de Eu, Robô, Alex Proyas, também publicou imagens lado a lado de seu filme e do evento do robotáxi da Tesla, dizendo: "Ei Elon, posso ter meus designs de volta, por favor?".

