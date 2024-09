Em meio à tensão no Oriente Médio, Irã revela novos mísseis e drones em desfile militar

A- A+

O governo iraniano exibiu, neste sábado, novos drones e mísseis durante um desfile militar que lembra o conflito contra o Iraque de Saddam Hussein, que durou de 1980 a 1988. No evento anual, os militares do Irã mostraram o míssil Jihad, armamento de longo alcance, e uma nova versão do drone Shahed.

Modelos anteriores do Shahed são usados pela Rússia na Guerra da Ucrânia. Com novos recursos, a versão exibida no desfile tem alcance operacional de mais de 4 mil km. Já o Jihad, projetado pela Guarda Revolucionária, tem um alcance de mil km.





— Hoje, as nossas capacidades defensivas e de dissuasão cresceram tanto que nenhum demônio sequer pensa em qualquer agressão ao nosso querido Irã — disse o presidente Masoud Pezeshkian — Com unidade e coesão entre os países islâmicos, podemos colocar no seu lugar o usurpador sanguinário e genocida Israel, que não mostra misericórdia para com ninguém, mulheres ou crianças, velhos ou jovens.

