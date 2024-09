A- A+

SAÚDE Emergência Ortopédica do HSE aumenta número de atendimentos com plantão noturno Serviço, que antes funcionava 12 horas, agora tem plantão noturno com reforço de 14 médicos plantonistas

O serviço de Emergência Ortopédica no Hospital dos Servidores do Estado (HSE), no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, teve aumento no número de atendimentos pois passou a atender em plantão 24h desde o mês de março deste ano.

Uma média de duas mil pessoas, entre crianças e adultos, foram atendidas no setor, até o momento, com o novo horário.

Todos beneficiários do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco (Sassepe). Isto significa cerca de 700 pacientes a mais na emergência por mês, que antes do plantão 24h, eram 500.

Com relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 35% no número de pessoas.

Para receber os pacientes, uma equipe de 14 médicos plantonistas atua em todas as áreas da ortopedia, como: ombro e cotovelo, punho e mão, coluna, quadril, joelho, tornozelo e pé.

De acordo com o chefe do setor de Ortopedia, Alexey Alves Garcez, hoje são realizados no HSE "procedimentos de trauma ortopédico bem como bloqueios guiados por USG das articulações, infiltrações, biopsias entre outros".

Ainda segundo o especialista, os principais problemas ortopédicos que chegam à emergência são entorses, fraturas e dores na coluna.

Além da urgência, o HSE também realiza consultas eletivas na área ortopédica, que são aquelas marcadas com antecedência.

As marcações de consultas podem ser realizadas através do site: www.agendasassepe.com.br ou pelo telefone 0800. 284. 2727 e 4020-2616, das 7h às 19h.

