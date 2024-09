A- A+

pronunciamento Empresa de apostas emite nota oficial sobre operação Integration A empresa destacou que está sem acesso aos autos do inquérito

A plataforma de apostas online Esportes da Sorte emitiu nota oficial reforçando que está à disposição para prestar esclarecimento e contribuir sobre as investigações da operação “Integration”, deflagrada nesta quarta-feira (4).

"O Esportes da Sorte reafirma seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais”. “Nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória”.

A empresa também destacou estar sem acesso aos autos do inquérito.

“Sempre atuamos com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos que levaram à ação policial. Seguimos à disposição para todo tipo de esclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia”.

Veja também

México Polêmica reforma do Judiciário avança no Congresso mexicano