Empresas são investigadas pela morte de funcionários, congelados em frigorífico, na Inglaterra

A- A+

A polícia britânica passou a investigar, na semana passada, duas empresas pela morte de dois funcionários terceirizados em um frigorífico, em Attleborough (cerca de 140 km distante da capital Londres). De acordo com comunicado divulgado pelas autoridades, os controladores de pragas Jonathan Collins, de 34 anos, e Neil Moon, de 49, foram encontrados com as mãos e o rosto congelados em outubro de 2018.

As empresas, Banham Poultry Limited e Air Products PLC, foram processadas sob acusação de homicídio culposo —quando não há intenção de matar—, além de outras infrações relacionadas ao descumprimento das leis locais de saúde e segurança do trabalho. Uma das linhas de investigação trabalhadas pela polícia de Norfolk é um possível vazamento de gás de refrigeração.

Ambas as empresas são obrigadas a comparecer ao Tribunal de Magistrados de Norwich no próximo dia 9 de julho.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, um assistente nas investigações, Christopher Leach, disse em depoimento que os homens foram encontrados em um espaço pequeno dentro do frigorífico onde haviam realizado inspeção de controle de pragas. Estavam com o rosto e mãos congelados, afirmou ele.

“Eles foram descobertos em um espaço estreito entre a parede externa da fábrica e a parede da estação ferroviária. Ambos os homens tinham mãos e rostos congelados e havia evidências de gelo no chão”, contou Leach.

Uma nova audiência está marcada para dezembro deste ano.

Veja também

saúde Linfócitos T: relógio das células imunológicas funciona independente do tempo de vida