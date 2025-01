A- A+

Energia Enel diz que restabeleceu a energia para 94% dos clientes atingidos pelo temporal na grande SP 179 mil clientes foram afetados com quedas de energia causadas pelo temporal nessa sexta-feira (24), na Grande São Paulo

A Enel Distribuição São Paulo informa que restabeleceu a energia para 94% dos clientes que tiveram o fornecimento afetado na tarde desta sexta-feira (24) após as fortes chuvas acompanhadas de raios e rajadas de ventos de 70km/h que atingiram parte da região metropolitana de São Paulo. O pico de interrupções chegou a cerca de 179 mil clientes. Equipes da distribuidora seguem em campo para restabelecer o mais brevemente possível o fornecimento para os 10 mil clientes que ainda seguem sem energia na região.



No momento, segundo a empresa, a operação já entrou em padrão de normalidade, com atendimentos por falta de energia de causas diversas e que fazem parte da rotina da distribuidora.

