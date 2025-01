Temporal em São Paulo alaga restaurante de chef pernambucana, que faz apelo; entenda

A- A+

Conhecida pela sua cozinha ancestral e participação em programas como Uma Senhora Panela e Cozinheiros em Ação, da GNT, a pernambucana Dona Carmem Vírginia teve seu restaurante - o Altar Cozinha Ancestral - afetado pelo temporal dessa sexta-feira (24) em São Paulo.



Em publicação no Instagram, a chef pediu apoio aos seguidores, se colocando à disposição para trabalhos que ajudem na recuperação do empreendimento.

"Dessa vez, não há espaço para vaquinha. Mas há espaço para pedir: me contratem. Aproveitem a lista que sujou um monte de influencer e me chamem! Eu faço de tudo, aprendo rápido. Tem coisas que amo fazer: falar de música, maquiagem, cabelo, casa, reformas e, claro, comida.", pediu a chefa.



Localizado no Bairro de Jardim das Bandeiras e funcionando há dois anos, a unidade paulista nasceu depois do sucesso da primeira unidade, inagurada em 2014 no Recife e que ainda funciona no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana , e declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, em junho de 2024.

Já em 2020, o restaurante foi incluído na prestigiada lista Latin America's 50 Best Restaurants, que reconhece os 50 melhores estabelecimentos da América Latina.

Agradecimento

Nas redes sociais, a cozinheira também afirmou que a chuva foi a mais forte que viu na vida e aproveitou a publicação para agradecer pela colaboração dos funcionários no momento da inundação.

"Meus meninos e meninas amam eventos. Eles estavam aqui e ficaram assustados, mas não arregaram até deixarem tudo no ponto: caixa fechado, cozinha limpa, salão enxuto. Eles são umas onças? Sim! Eu fico arretada com eles? Sim! Tem hora que quero matar um? Sim! Mas eles são barril dobrado", elogiou.

Chuvas

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) colocou toda a cidade em estado de atenção. Em apenas três horas, o volume de chuva chegou a 122 milímetros, equivalente à metade do esperado para o mês inteiro, segundo o tenente Maxwell de Souza, porta-voz da Defesa Civil.

Vários pontos da cidade foram alagados, incluindo trechos entre as estações Tucuruvi e Jardim São Paulo-Ayrton Senna, na Linha Azul do metrô. A Defesa Civil enviou mensagens de alerta, orientando a população a buscar abrigo seguro.

O temporal deixou 27.806 imóveis sem energia na capital paulista até as 6h30 deste sábado (25), de acordo com a Enel. Em todo o estado, cerca de 93.456 imóveis foram afetados, com o pico de 140.997 residências sem fornecimento por volta das 17h.

