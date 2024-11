A- A+

ENEM 2024 Enem 2024: quase 24% faltaram ao primeiro dia em Pernambuco; taxa de abstenção é 5ª menor do Brasil Porcentagem de faltantes no Estado foi menor do que a do Brasil e menor do que número do ano passado

O primeiro dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 em Pernambuco, no último domingo (3), teve 23,9% de faltantes, segundo balanço preliminar divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ou seja, de acordo com os dados do Inep, dos 237.920 participantes inscritos na edição deste ano do Enem 2024 em Pernambuco, cerca de 181 mil compareceram aos seus locais de prova e os demais 56.920 faltaram.

Essa taxa de abstenção de 23,9% é menor do que os 26,9% registrados no ano passado no primeiro dia das provas, quando 58.875 dos 218.868 inscritos faltaram.

O índice deste ano em Pernambuco é o quinto menor do Brasil e menor do que a média nacional de faltantes. No País, 26,5% dos 4.325.960 inscritos não fizeram a prova.

As seis menores taxas de abstenção são do Nordeste e a maior (42,7%) foi no Rio Grande do Sul.

Confira os índices:

UF Inscritos Ausentes 1º dia Sergipe 69.376 21,10% Ceará 250.388 21,50% Rio Grande do Norte 102.090 22,40% Piauí 107.979 22,90% Pernambuco 237.920 23,90% Paraíba 128.376 24,10% São Paulo 645.849 24,10% Santa Catarina 94.903 24,70% Pará 247.752 24,80% Paraná 179.562 24,80% Minas Gerais 393.007 25,20% Distrito Federal 74.366 25,50% Rio de Janeiro 288.811 25,60% Espírito Santo 74.368 26,10% Alagoas 88.803 26,20% Goiás 150.770 27,20% Tocantins 34.461 27,30% Bahia 376.352 27,70% Mato Grosso do Sul 51.199 28,80% Roraima 12.670 28,80% Rondônia 38.546 29,30% Amapá 30.596 29,70% Mato Grosso 67.640 30,20% Acre 26.375 31,30% Maranhão 178.616 35,20% Amazonas 96.787 39,60% Rio Grande do Sul 279.028 42,70%

No domingo, em coletiva para apresentar os primeiros dados do balanço da prova, o ministro da Educação, Camilo Santana, comentou a taxa de abstenção nacional. "Uma redução da ausência, um pouquinho menor do que comparada com 2023. Tem sido mais ou menos a média dos últimos anos", afirmou Camilo Santana

Quem não fez o primeiro dia das provas pode fazer o segundo, no próximo domingo (10).

