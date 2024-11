A- A+

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no bairro da Boa Vista, no centro do Recife, é um dos 654 locais de prova no estado que recebe o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (3), na primeira das duas fases da avaliação - os testes também serão aplicados no dia 10 de novembro.

Um espaço que foi preenchido por milhares de estudantes que sonham em ingressar no ensino superior em 2025.

Quando o relógio marcou pontualmente 12h, os portões da instituição de ensino foram abertos. Até completar o horário das 13h, quando o local foi fechado para a aplicação da prova, com início às 13h30, o cenário era um misto de ansiedade, expectativa e confiança.

Júlio César, de 17 anos, está entre nutrição e educação física

"Como eu quero nutrição ou educação física, eu decidi estar aqui logo, mesmo ainda no segundo ano, para ter uma noção como é. Aí no próximo ano eu já saberei como funciona a prova e lidar com o tempo", afirmou o estudante Júlio César, de 17 anos.

Neste primeiro dia, os estudantes responderam 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol) e 45 questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia), além da elaboração de uma redação. A partir das 15h30, os participantes podem sair do local de prova, mas sem o caderno de questões - permitido apenas a partir das 18h.

Sofia Raposo, de 18 anos, contou como é a estratégia para fazer a prova. "Vou começar pela redação porque está com algumas técnicas já na minha cabeça. Depois faço o restante da prova".

Sofia Raposo, de 18 anos, quer cursar enfermagem

Além dos estudantes, diversos pais e familiares estiveram na Unicap para acompanhar os estudantes. Caso de Bruno Negromonte, de 44 anos, que veio levar a filha, Júlia, que busca ingressar em Direito no próximo ano.

"A tensão nossa também é grande. Entramos no clima porque também ficamos na expectativa também. Sabemos do esforço de um ano todo de estudo. Como pai, não é fácil ficar fora, mas estou torcendo para dar tudo certo. Nessa idade, é comum ter insegurança, mas eu passo que ela está preparada e vai conseguir ser aprovada", declarou.

Mais de quatro milhões de pessoas se inscreveram no Enem. Em Pernambuco, o número de inscritos foi de 237.920, superando em 8,6% os 218.867 da edição anterior. Ao todo, 4.179 policiais foram escalados para fazer a segurança dos participantes.

Os estudantes do Enem terão cinco horas e 30 minutos no primeiro dia de provas. A aplicação do exame começou às 13h30 e termina às 19h (horário de Brasília). Nos minutos finais do fechamento dos portões, muita correria e apoio do público em cada participante que conseguia entrar no local de prova. Sucesso que, infelizmente, Luana Fidelis, de 24 anos, não teve.

Luana Fidelis não conseguiu entrar na Unicap para fazer o Enem





"Eu cheguei antes, mas eu estava no bloco errado. Pedi para um funcionário deixar passar por dentro, mas mandaram eu dar a volta e aí não consegui entrar mesmo já estando aqui antes. Eu já estou cursando Pedagogia, mas queria tentar novamente para ver se conseguiu uma bolsa 100%", lamentou.

Quem solicitou tempo adicional e teve o pedido aprovado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) poderá concluir as provas até as 20h. A duração regular do segundo dia de provas terá cinco horas.

As notas do Enem podem ser usadas em processos seletivos coordenados pelo Ministério da Educação, como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) do governo federal.

O desempenho no Enem também é considerado para ingresso em instituições de educação superior de Portugal que têm acordo com o Inep. A parceria garante acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior no país europeu.

De acordo com o edital do Enem 2024, o gabarito oficial do exame vai ser divulgado em 20 de novembro. O resultado com as notas individuais ficará disponível para os participantes em 13 de janeiro de 2025.

