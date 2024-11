A- A+

TRANSPORTE PÚBLICO No 2º dia do Enem 2024, passagens de ônibus serão gratuitas para alunos da Rede Estadual Estudantes matriculados na rede precisam possuir o VEM Passe Livre Região Metropolitana do Recife

A exemplo do primeiro dia de prova, os estudantes da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco que farão o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024), que acontecerá no próximo domingo (10), vão contar com esquema especial de ônibus.

O Governo de Pernambuco, por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano – CTM, vai garantir a gratuidade no transporte público, liberando o uso pelos estudantes matriculados na rede que possuem o cartão VEM Passe LivreE Região Metropolitana do Recife - RMR, para que se desloquem no Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP) aos locais em que serão aplicadas as provas dentro da RMR.

Haverá um reforço significativo na frota de ônibus. Estarão disponíveis 919 veículos, operando em 29 linhas da RMR, o que resultará em 10.284 viagens ao longo do dia.

As linhas que terão acréscimo na frota são:

020 – CANDEIAS/TI TANCREDO NEVES

061 - PIEDADE

164 - MARCOS FREIRE / TI CAJUEIRO SECO

440 - CDU / CAXANGÁ/ BOA VIAGEM

860 - TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)

861 - TI JOANA BEZERRA / TI XAMBÁ

1907 - PAULISTA / RIO DOCE

1913 - TI PE - 15 / TI JOANA BEZERRA

1934 – ARTHUR LUNDGREEN I / TI PELÓPIDAS

1967 - TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO)

1974 - JARDIM ATLÂNTICO

1977 - TI PELÓPIDAS (CONDE BOA VISTA)

1986 - TI RIO DOCE / TI PE-15

1992 - PAU AMARELO

521 - ALTO SANTA ISABEL (CDE. BOA VISTA)

522 - DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE)

624 - BREJO (CDE. BOA VISTA)

631 - NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

645 - TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

202 - TI BARRO / TI MACAXEIRA (VÁRZEA)

203 - TI BARRO / ZUMBI DO PACHECO (LOT.)

205 - TI BARRO / UR-05 (BR-101)

640 - GUABIRABA / DERBY (JOANA BEZERRA)

642 - GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

645 - TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

2431 - TI CDU/TI CAXANGÁ (UFPE)

2466 - VERA CRUZ / TI CAMARAGIBE

2490 - TI CAMARAGIBE / TI MACAXEIRA

2920 - TI RIO DOCE / TI CDU

“A gratuidade da passagem traz tranquilidade para o candidato chegar ao seu local de prova, garantindo que nenhum aluno perca a chance de fazer o Enem em toda a Região Metropolitana do Recife”, destacou a governadora Raquel Lyra.

