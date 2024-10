A- A+

VESTIBULAR Enem 2024: professora com três alunos nota mil oferece aulas gratuitas de redação Aulas são on-line e focam nos assuntos que devem ser priorizados a menos de 15 dias da prova. Estudantes ainda acompanham um talk show com premiação em dinheiro

A menos de 15 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes intensificam suas revisões e estratégias de estudo com o objetivo de obter boas notas.

Para auxiliar nesse processo, a professora Ana Luíza Gilson, criadora do projeto “Poxa Lulu”, está oferecendo aulas gratuitas de redação em formato on-line.

As aulas, disponíveis no canal do YouTube da educadora, que conta com mais de 330 mil inscritos, focam nos principais tópicos cobrados na prova de redação do Enem, considerada uma das etapas mais desafiadoras do exame.

O curso "Intensivão Redação Enem 2024" aborda desde a introdução e desenvolvimento da argumentação até a conclusão do texto, com ênfase na proposta de intervenção, item obrigatório na redação do Enem.

Segundo Ana Luíza, as aulas são adequadas tanto para alunos que já estão em ritmo de estudo quanto para aqueles que estão começando a se preparar agora.

“Mesmo quem está iniciando os estudos agora pode acompanhar as aulas, que começam desde os conceitos básicos de redação”, afirmou a professora.

Ana Luíza também destacou a importância de uma preparação emocional para a reta final do exame, recomendando que os alunos pratiquem a escrita, mantenham a calma e evitem comparações com outros candidatos. Ela lembra que, além da técnica de redação, controlar o estresse e as expectativas é crucial neste momento.

Entre os estudantes que acompanham o intensivo de forma gratuita está Edlaine Brum da Silva, de 18 anos, que busca uma vaga no curso de psicologia em uma universidade pública.

A jovem, que cursa o terceiro ano do ensino médio, relata que as aulas têm sido fundamentais para aprimorar seus conhecimentos nesta fase final de preparação.

“Sinceramente, as aulas são de extrema importância nessa etapa de revisão após um tempo de estudo. Claro, eu sei que existem pessoas que não tiveram tempo e estão vendo os conteúdos pela primeira vez. Mas ainda assim, o intensivo continua sendo prático”, comenta a candidata.

O Enem 2024, organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), registrou mais de 5 milhões de inscritos. As provas serão aplicadas em dois dias: no dia 3 de novembro, serão cobradas questões de Linguagens, Ciências Humanas e a redação; no dia 10, será a vez das disciplinas de Matemática e Ciências da Natureza.

Além das aulas, Ana Luíza promove o "Show do Milão", um talk show on-line inspirado em programas de perguntas e respostas. Nele, os estudantes testam seus conhecimentos sobre redação, com a chance de ganhar prêmios em dinheiro.

Na edição 2023 do Enem, 60 estudantes alcançaram a nota máxima na prova de redação, sendo três deles alunos da professora Ana Luíza. Entre eles, Yasmin Raiana Viana dos Anjos, que atualmente cursa medicina na Universidade do Estado do Pará (UEPA), relembra como as aulas on-line contribuíram para sua preparação, permitindo que ela estruturasse melhor seu repertório e prática de escrita.

O Enem é a principal porta de entrada para universidades públicas no Brasil por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), além de oferecer oportunidades de bolsas em instituições privadas através do Programa Universidade Para Todos (Prouni).

