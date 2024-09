Entenda briga judicial bilionária entre irmãos que pode definir futuro da mídia de direita nos EUA

A- A+

A batalha pela sucessão que acontece no tribunal do estado americano de Nevada neste mês, desde a última segunda-feira, entre os quatro filhos mais velhos de Rupert Murdoch pode, em última análise, decidir quem controla a Fox News e o Wall Street Journal, dois dos veículos de notícias mais influentes dos Estados Unidos, sobretudo entre eleitores conservadores.



Audiências probatórias do caso estão programadas para ocorrer até terça-feira da próxima semana, de acordo com o jornal The Guardian. Mas o que está por trás dessa disputa do império bilionário?

Murdoch, de 93 anos, busca mudar um fundo familiar irrevogável para favorecer seu filho mais velho, Lachlan, como seu sucessor, levando outros três filhos, Prudence, Elisabeth e James, a revidarem num tribunal em Reno.



Se Murdoch conseguir o que quer, Lachlan controlará a Fox Corp. e a News Corp. após a morte do pai, em vez de dividir o poder como os irmãos, como ditava o fundo.





Até certo ponto, a briga jurídica também é um escrutínio sobre a proeza empresarial de Lachlan. Rupert argumentou que a mudança legal será boa para todos os seus seis filhos, os beneficiários do fundo, de acordo com pessoas familiarizadas com o caso que pediram para não serem identificadas. Ele disse que as inclinações políticas de Lachlan o tornam melhor administrador dos meios de comunicação, que são populares entre os conservadores.

Alguns membros da família Murdoch reclamam que as ações da Fox tiveram desempenho inferior ao do mercado sob a direção de Lachlan, e que a Fox News não elaborou um plano para sobreviver à sua audiência envelhecida, embora leal.

Nos últimos cinco anos sob Lachlan, as ações da Fox ficaram atrás do mercado. Mas seu ganho de 18% nesse período é melhor do que muitos pares tradicionais da indústria de TV, incluindo Walt Disney Co., Warner Bros. Discovery Inc. e Paramount Global, de acordo com Alan Gould, analista da Loop Capital Markets.

— Considerando que sua mão era uma empresa de mídia tradicional com a qual ele começou, achamos que ele fez um bom trabalho — disse Gould.

A pedido de Rupert, o julgamento e os documentos relacionados não são públicos, e jornalistas estão impedidos de entrar no tribunal. Dias de audiências começaram em 16 de setembro, com o Comissário de Sucessões do Tribunal Distrital Edmund Gorman na presidência, de acordo com o site do tribunal do Condado de Washoe.

Lachlan foi designado para substituir seu pai quando Rupert se aposentou formalmente dos conselhos das duas empresas no ano passado. O homem de 53 anos foi nomeado presidente único da News Corp. no ano passado e é presidente e CEO da Fox.

A News Corp., que evoluiu de predominantemente uma editora de jornais para mais uma provedora de informações de empresa para empresa e listagens imobiliárias, superou ligeiramente o mercado, com um retorno de 88% em cinco anos, disse Gould. A empresa é administrada há mais de uma década por Robert Thomson, um ex-repórter.

Os últimos cinco anos foram um período crítico para o império Murdoch. Em 2019, Rupert vendeu a maioria dos ativos de entretenimento da Fox para a Disney em um acordo de US$ 71 bilhões. A venda deixou a Fox principalmente focada em notícias e programas esportivos.

Apoio de irmão a Kamala? Dupla classe de ações?

Lachlan fez um esforço para reconstruir as ofertas gerais de entretenimento da empresa, com investimentos em estúdios de animação e reality shows. Seu negócio mais notável foi a compra de US$ 440 milhões da Tubi, um serviço de streaming gratuito com suporte de anúncios que agora tem 81 milhões de usuários.

— Eu realmente tenho dúvidas com a estratégia de longo prazo da Fox — disse Timothy Nollen, analista da Macquarie Capital. — Disney+ e Peacock e todos esses outros serviços estão perdendo dinheiro, mas acho que eles são, em última análise, o futuro da indústria. A Fox, sem essas opções, terá mais dificuldades.

Nenhum dos irmãos de Lachlan trabalha para as empresas. James, de 51 anos, deixou o cargo de CEO da Fox após a venda da Disney. Ele renunciou ao conselho da News Corp. em 2020, citando divergências sobre conteúdo editorial e decisões estratégicas, e agora dirige a Lupa Systems, sua própria empresa de investimentos. Ele criticou a cobertura das agências de notícias de Murdoch sobre as mudanças climáticas e estava entre os 88 líderes empresariais que apoiaram a vice-presidente democrata Kamala Harris neste mês em sua corrida eleitoral à Casa Branca.

Elisabeth, de 56 anos, fundou o Shine Group, uma produtora de TV vendida para a Fox por US$ 415 milhões em 2011. Ela agora dirige o Sister, outro estúdio de TV. Prudence, de 66 anos, tem sido a menos envolvida nos negócios da família.

Alguns investidores argumentam que o problema não é tanto a gestão de Lachlan, mas as ações com "supervoto" que dão à família o controle sobre as empresas. Na segunda-feira, a Starboard Value LP, uma investidora da News Corp., disse que patrocinou uma resolução de acionistas para eliminar a estrutura dupla de classe de ações na News Corp.

"Uma das causas básicas do conflito é o desacordo sobre a futura direção estratégica da News Corp. e da Fox Corp.", escreveu Jeffrey Smith, membro administrativo da Starboard, em sua carta. "Essa incerteza representa um risco para os acionistas."

A News Corp. disse, em resposta, que a classe dupla de ações da empresa "promove estabilidade" e que a companhia prosperou sob o atual conselho e gestão.

O mandato de Lachlan teve sua cota de controvérsia. A empresa pagou US$ 787,5 milhões no ano passado para resolver as alegações da Dominion Voting Systems de que convidados e apresentadores da Fox News proferiram alegações difamatórias sobre fraude na eleição presidencial de 2020.

A Fox News continua sendo a rede de notícias a cabo nº 1 por uma margem confortável. As redes de TV por assinatura da empresa, lideradas pela Fox News, geraram mais de US$ 2,69 bilhões em lucro no último ano fiscal, mais de 80% do total da companhia.

— A Fox News, nos últimos quatro anos, reafirmou seu domínio na direita — disse Paddy Manning, autor de uma biografia de Lachlan. — O futuro dessa rede é incrivelmente importante, tanto política quanto culturalmente, e é por isso que os irmãos Murdoch estão brigando.

