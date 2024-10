Entenda o que é o sistema de defesa antimísseis que os EUA enviarão a Israel após ataque do Irã

A- A+

Os Estados Unidos anunciaram nesse domingo que enviarão um avançado sistema antimísseis para Israel, juntamente com cerca de 100 soldados americanos para operá-lo, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio. Conhecido como Defesa Terminal de Área de Alta Altitude (THAAD, na sigla em inglês), o sistema tem como objetivo "reforçar as defesas aéreas de Israel após os ataques sem precedentes do Irã", segundo comunicado do Pentágono.

“Essa ação ressalta o compromisso ferrenho dos Estados Unidos com a defesa de Israel e com a defesa dos americanos em Israel contra quaisquer outros ataques de mísseis balísticos por parte do Irã”, disse o comunicado do Pentágono.

A medida acontece no momento em que Israel planeja a retaliação ao lançamento de quase 200 mísseis iranianos, incluindo balísticos, contra o território israelense em 1º de outubro. Na ocasião, Teerã afirmou que o ataque era uma resposta ao assassinato do então líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um bombardeio israelense contra Beirute.

Este é o primeiro envio de forças dos EUA para Israel desde os ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Segundo o Pentágono, o presidente americano, Joe Biden, incumbiu o secretário de Defesa Lloyd Austin de implantar o sistema e sua tripulação. Ainda não se sabe, no entanto, quando o THAAD e as tropas chegarão a Israel.



O THAAD é um sistema de defesa capaz de combater ameaças de mísseis balísticos de curto, médio e alcance intermediário, segundo a sua fabricante, Lockheed Martin. De acordo com o site da empresa, "é o único sistema dos EUA projetado para interceptar alvos fora e dentro da atmosfera". Hoje, as Forças Armadas americanas têm sete baterias de THAAD no seu arsenal.

A fabricante destaca que, ainda, a capacidade do THAAD de se integrar com outros sistemas de defesa contra mísseis balísticos, sua alta mobilidade para implantação em qualquer lugar do mundo e a taxa de 100% de sucesso em testes de interceptação.

Embora o sistema THAAD represente o primeiro envio de tropas dos EUA para Israel desde o início da guerra em Gaza, as Forças Armadas americanas construíram um píer temporário na costa de Gaza em maio para levar ajuda humanitária ao enclave. O píer foi desmontado em julho, após semanas de danos causados por mares agitados.

E, no final do mês passado, o Pentágono disse que enviaria “alguns milhares” de soldados americanos para o Oriente Médio enquanto Israel intensificava seus ataques ao Hezbollah no Líbano, com uma autoridade apontando um número entre 2.000 e 3.000.

Os Estados Unidos também enviaram uma bateria THAAD juntamente com outros sistemas de defesa aérea para o aliado semanas após os ataques de 7 de outubro de 2023.

