Entidades lamentam morte de médico após tentar invadir apartamento na Encruzilhada

Em nota conjunta divulgada nas redes sociais, o Conselho Regional de Medicina (Cremepe), o Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) e outras entidades médicas do Estado lamentaram a morte de Flávio Augusto Santiago, de 51 anos, após uma tentativa de invasão de um apartamento num condomínio na Encruzilhada, Zona Norte do Recife.

"As entidades médicas de Pernambuco (Cremepe, Simepe, Ampe e APM) manifestam seu profundo pesar pelo falecimento do médico Flávio Augusto de Oliveira Santiago, de 51 anos, ocorrido na manhã deste domingo (1º de dezembro). Neste momento de luto, expressam suas condolências aos familiares, amigos e colegas de Dr. Flávio Augusto", escreve um trecho da nota.

Entenda o caso

O caso aconteceu nesse domingo (1º). Segundo informações preliminares, o médico acionou e gastou o pó químico de um extintor nas escadarias do prédio, até chegar ao terceiro andar. Ele teria tentado arrombar o imóvel onde moram duas mulheres.

Uma das moradoras chamou o irmão, que é soldado da Polícia Militar e mora há três minutos do prédio. No local, o PM ordenou para que o invasor parasse com a ação. Foi quando o médico, furioso, revidou e partiu para cima do policial militar, que efetuou disparos, com a pistola 9 milímetros que portava.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco por meio da 2ª Delegacia de Homicídios.

Quem era o médico

Na nota, as entidades médicas destacaram que Flávio Augusto completou a formação em medicina pela Universidade de Pernambuco (UPE) em 2000. Ele atuou em diversas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), como as do Curado, Nazaré, São Lourenço da Mata, Paulista, Torrões, entre outras.

As entidades médicas também reforçaram o pedido para que o caso seja devidamente esclarecido.



Confira a nota na íntegra:



Natural de Recife, nascido em agosto de 1973, Dr. Flávio graduou-se em medicina pela Universidade de Pernambuco (UPE) em 2000. Ao longo de sua carreira, atuou como clínico em diversas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), como as do Curado, Nazaré, São Lourenço da Mata, Paulista, Torrões, entre outras.

As circunstâncias do falecimento de Dr. Flávio Augusto estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 2ª Delegacia de Homicídios. As entidades médicas esperam que o caso seja devidamente esclarecido.

