A- A+

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA Equipes municipais do Recife ganham ouro na OBR e se classificam para a fase nacional Os times da Rede Municipal de Ensino do Recife se destacaram nos níveis 1 e 2 da etapa estadual e vão para etapa nacional, que acontece em novembro, em Goiânia (GO)

Equipes de escolas municipais do Recife dominaram a final estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que aconteceu nessa sexta-feira (13), no Recife Expo Center, marcando o encerramento da programação da segunda edição do Festival de Programação e Robótica do Recife.

Na grande final da etapa estadual do evento, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, equipes da Rede Municipal de Ensino do Recife ganharam a medalha de ouro em suas respectivas modalidades. A conquista as classificou para a fase nacional, que acontece em novembro, em Goiânia (GO).

O principal destaque do dia foi a Escola Municipal Rodolfo Aureliano, localizada no bairro da Várzea. A unidade de ensino classificou equipes nos níveis 1 e 2 para a fase nacional, além disso, conquistou o prêmio extra de melhor escola pública participante da competição.

Como representantes da E. M. Rodolfo Aureliano e de Recife, estão os times RoboticNew e RoboticLegends. Atualmente, a Rede Municipal de Ensino do Recife é bicampeã nacional da Olimpíada.

''Estamos extremamente felizes com este momento. Nosso objetivo é que os estudantes que estão aqui hoje se inspirem e se tornem exemplos de protagonismo, motivando toda a nossa rede de ensino'', falou o gestor da E.M Rodolfo Aureliano, Cristiano Lima.

Completaram o pódio da final as equipes Bytebots (Nível 1), da Escola Municipal Manoel Gonçalves da Silva, e Unitec (Nível 2), da Escola Municipal Antônio Heráclio do Rêgo, que conquistaram a medalha de prata; e Unity Kids (Nível 1), do Sesi Escada, e Cangaceiros da Robótica (Nível 2), do Sesi Vasco, no terceiro lugar.

As provas exigem habilidades em programação e robótica, envolvendo desafios práticos, movimentação autônoma de robôs em ambientes complexos com obstáculos.

Crédito: Paulo Melo/PCR

Robótica artística

Quem passou pelas arenas nestes quatro dias de evento se encantou com uma nova modalidade. Pela primeira vez, o Festival de Programação e Robótica do Recife trouxe a Robótica Artística, envolvendo dança, interpretação e arte.

''Foi extremamente gratificante para nós. O processo foi enriquecedor e nos proporcionou novas descobertas, contribuindo significativamente para nossa evolução, não apenas na robótica, mas em todas as áreas abordadas pelo evento'', disse a estudante do Colégio Marista São Luís Ana Clara.

A primeira edição da Robótica Artística contou com a participação de sete equipes, e a expectativa da coordenação do evento é contar com um número de equipes ainda maior na edição do ano que vem. O Festival de Programação e Robótica do Recife tevea participação de quase 5 mil pessoas nos quatro dias de evento.

O pódio da modalidade reuniu as equipes Marista Art (Nível 1) e Kyrios Art’s (Nível 2), em primeiro lugar.; Hip Hop Bit (Nível 1) e Marista Creative (Nível 2), em segundo lugar; e Escola Municipal Alda Romeu T (Nível 1) e Power Girls (Nível 2), em terceiro lugar.



A equipe Marista Art também vai representar o Estado na fase nacional da competição.

Veja também

FAIXA DE GAZA Manifestantes israelenses mantêm pressão para libertação de reféns em Gaza