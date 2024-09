A- A+

DECORAÇÃO CasaCor Pernambuco 2024: mostra reúne 34 ambientes em prédio histórico do Recife Deste sábado (14) até 3 de novembro, a CasaCor ocupa o Edifício Palazzo Itália, no Bairro do Recife

Ocupando e dando função a mais um prédio histórico do Bairro do Recife, a CasaCor Pernambuco abre ao público sua nova edição. Deste sábado (14) até o dia 3 de novembro, a mostra apresenta aos visitantes as últimas tendências e inovações em arquitetura e design, agora em novo endereço.



É no Edifício Palazzo Itália, prédio de inspiração neoclássica situado entre a avenida Alfredo Lisboa e a rua Vigário Tenório, que os 34 escritórios participantes do projeto expõem suas criações. São quartos, salas, cozinhas, lofts e estúdios, além de outros ambientes que compõem uma casa, pensados especialmente para a CasaCor e a apreciação do seu público.

Assim como ocorreu com o Chanteclair, imóvel que abrigou a mostra nos dois últimos anos, o Palazzo Itália recebeu intervenções para receber o projeto, incluindo a criação de mezaninos na parte interna, aumentando sua área de circulação e utilização. A CasaCor ocupa o térreo e mais três andares do edifício, além de um prédio ao lado, totalizando cerca de 2.500 metros quadrados, tornando esta edição maior do que as anteriores.



“Quando conhecemos o edifício, que possui mais de uma fachada, vimos que seria excelente para abrigar a mostra. Ficamos felizes em poder dar luz e fazer brilhar outro prédio que compõe o nosso rico casario histórico do Bairro do Recife”, comenta Carla Cavalcanti, uma das diretoras da CacaCor Pernambuco, que reúne projetos de arquitetos não só do Recife, mas também de cidades do Interior e até de outros estados.

Seguindo o tema “De presente, o agora”, a mostra deste ano tem como proposta fazer um convite ao público para a reflexão sobre presença, a necessidade de desacelerar e a importância de viver o instante. Nomes importantes para a cultura pernambucana ganham homenagem, como o pintor Montez Magno, que faleceu em 2023, e o escultor Abelardo da Hora, cujo centenário é celebrado neste ano. Ambos ganham exposições com obras suas.



Outra homenagem da CasaCor 2024 vai para Janete Costa (1932-2008). Seu filho, o também arquiteto Márcio Santos, projetou um ambiente inteiramente inspirado nela, contendo elementos essenciais de sua arquitetura, como a presença do artesanato e da arte popular. Já o marchand Marcantonio Vilaça, que morreu no ano 2000, serviu de mote para um espaço assinado por Marton Estúdio.

Com visitação gratuita, o térreo da CasaCor agrega operações de gastronomia e lazer, incluindo o restaurante Cá-Já, o Kisu Sushi Bar, o Borsoi Café e uma galeria de arte popular, além de um lounge de entrada. Destaque também para um jardim interno projetado pela Atmosphera Plantas & Paisagismo, com 70 espécies de plantas, onde funcionará ainda um Bar Secreto, experiência importada da CasaCor São Paulo.

Uma novidade desta edição é a existência de um espaço para eventos, instalado no último andar do prédio, com capacidade para receber 150 pessoas. Durante a duração da mostra, o local poderá ser locado para pequenos encontros.

Serviço:

CasaCor 2024

Quando: deste sábado (14) até 3 de novembro; Visitação (térreo) de terça a sábado, das 12h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 19h; (demais pavimentos) de terça a sábado, das 14h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 19h

Onde: Edf. Palazzo Itália - Av. Vigário Tenório, 55, Bairro do Recife

Ingressos: Gratuito (térreo) ou a partir de R$ 45 (demais pavimentos), no site www.appcasacor.com.br



