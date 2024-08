A- A+

DECORAÇÃO CasaCor Pernambuco 2024: confira datas e novo endereço da mostra Após dois anos no Edifício Chanteclair, evento vai ocupar outro prédio histórico no Bairro do Recife

A edição de 2024 da CasaCor Pernambuco teve sua data de abertura anunciada nesta terça-feira (6). Após ocupar o Edifício Chanteclair por dois anos, o evento será realizado em outro prédio histórico do Bairro do Recife.

De 14 de setembro a 3 de novembro, a mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo poderá ser visitada Edf. Palazzo Itália. O imóvel de estilo eclético de inspiração neoclássica fica situado entre a Alfredo Lisboa e a Vigário Tenório, a poucos metros do Marco Zero do Recife.

O casario histórico, que pertence ao grupo Excelsior, já estava em processo de reforma há algum tempo. Foram realizadas intervenções no imóvel para criar mezaninos na parte interna, que possui o pé direito muito alto, aumentando sua área de circulação e utilização.



“Todas as estruturas novas que acrescentamos no prédio são de aço, para que haja uma distinção clara do que é atual e do o que é original, antigo, histórico. Isso vale para os mezaninos, escadas e elevador. Os visitantes poderão fazer uma leitura da contribuição do retrofit contemporâneo”, explica o arquiteto Juliano Dubeux, responsável pelo projeto de retrofit do Palazzo Itália.

A CasaCor 2024 será maior que as edições anteriores. A mostra vai ocupar o térreo e mais três andares do edifício, além de um prédio ao lado, totalizando cerca de 2.500 metros quadrados.

Serão 34 ambientes, entre quartos, salas, cozinhas, lofts e estúdios, além de operações de restaurante, bar, café, galeria de arte popular, espaço interativo de projeções, um lounge com acesso gratuito e um espaço para grandes eventos, localizado no último andar.

O tema desta edição, “De presente, o agora”, é um convite para a reflexão sobre presença, desacelerar e viver o instante. Os 34 escritórios de arquitetura e design participantes já foram definidos.

Um dos destaques da CasaCor será o ambiente dedicado à arquiteta Janete Costa, projetado por seu filho, o também arquiteto Mário Santos. Outro homenageado neste ano é o marchand Marcantonio Vilaça, que inspira um espaço projetado pelo Marton Estúdio.

