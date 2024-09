A- A+

MUSEU DAS ILUSÕES Museu das Ilusões no Recife: o maior acervo de ilusão de ótica do mundo chega a Pernambuco A partir deste sábado (14), o único museu do gênero na América Latina estará em cartaz no Terraço de Eventos do Shopping Recife

Um museu dedicado ao famoso ditado "Parece, mas não é". Esse é o mote do Museu das Ilusões, que desembarca no Shopping Recife neste sábado, 14 de setembro, ocupando uma área com quase 1.000m², reunindo um acervo robusto de ilusões de ótica.



A atração é a única do gênero na América Latina, é totalmente interativa e concentra mais de 90 instalações proporcionando experiências divertidas, que mexem com o cérebro e a razão dos visitantes. O espaço fica no Terraço de Eventos até o mês de outubro e promete render muita diversão, curiosidade e cliques para o Instagram.

O que é ilusão?

O estudo das ilusões de óticas traz um paradigma para nossa existência: o que pensamos que estamos vendo, muitas vezes não é verdade. A exposição, exibida pela primeira vez em Pernambuco, promete aguçar a curiosidade dos recifenses.

As ilusões de ótica mostram que nossa mente tende a fazer suposições sobre o mundo e na busca de ajustar as imagens a partir de um sentido ou de informações pré-adquiridas, podemos visualizar o que não é real.

O Museu das Ilusões foi uma das revelações no ano passado no Prêmio Mauricio de Sousa, que destaca projetos no setor e é considerado o “Oscar do Entretenimento do Brasil”.

A escolha dos premiados teve como jurados o artista plástico brasileiro e muralista Eduardo Kobra, a gerente de Marketing da Warner Bros Discovery, Raquel Felicio, e o vice-presidente de Vendas e Marketing da empresa holandesa Vekoma Rides, Ricardo Etges.

O projeto foi contemplado com Prata em Inovação, na premiação que ocorreu em Orlando/Fl, pela ADIBRA - Associação Brasileira de Parques e Atrações.

Segundo Paulo Zimmermann, Diretor Executivo do Museu das Ilusões, a exposição traz uma proposta que incentiva a cultura e a ciência pelo país, de forma lúdica e divertida, e será uma grande atração no Recife nos próximos meses.

“É uma atividade para todas as idades, que permite a interação de várias gerações, dos avôs aos netinhos, permitindo que todos se divirtam com a programação”, reforça Zimmermann.

Repertório de

sinestesias

Sabe aquela situação que causa na gente uma chacoalhada no cérebro para ver se realmente temos certeza do que estamos vendo? Essa é uma das sensações que o Museu das Ilusões certamente provoca nos visitantes.



O Museu das Ilusões é inspirado nos principais museus de ciências e de ilusão de ótica do mundo, museus com temática similar são o maior sucesso na Europa e EUA.

Inaugurado em 2019, o Museu das Ilusões brasileiro se tornou o maior acervo do mundo em ilusão ótica, reunindo peças clássicas do universo das ilusões, conhecidas mundialmente, e outras criadas especialmente por artistas brasileiros, entre elas, estão algumas peças do artista plástico Ricardo Gouveia Coimbra (In memoriam), do Recife, e de outros artistas que desenvolveram peças inéditas inspiradas na proposta.



Entre as atrações está o “Pezão do Gigante”, construído pelo artista brasileiro Ulysses Novo. A instalação conta com um ogro gigante, que parece entrar no evento pelo teto.

Roteiro

O Museu das Ilusões já passou por 18 cidades brasileiras: Campinas, Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes, Balneário Camboriú, São Paulo, São Luís do Maranhão, Fortaleza, Salvador, Campo Grande, São José dos Campos, Curitiba, Rio de Janeiro, Belém, Foz do Iguaçu, Goiânia, Cuiabá, Manaus e Uberlândia.

A curadoria do Museu das Ilusões é do físico e professor Julio Abdalla, também curador da maior exposição científica itinerante do Brasil, a ExperCiência, e o projeto é desenvolvido por Paulo Zimmermann, especialista em projetos de entretenimento e de ideias criativas para eventos em shoppings de todo Brasil.

Serviço

Museu das Ilusões

Onde: Terraço de Eventos do Shopping Recife

Quando: a partir de 14 de setembro - segue até fim de outubro

Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h

Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada; Valor promocional para grupos e famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas (R$ 120), 4 pessoas (R$ 160), 5 pessoas (R$ 200), 6 pessoas (R$ 240)

Ingressos à venda na bilheteria do espaço e online pelo Sympla aqui

Instagram: @museudasilusoes

